Postul Kanal D a fost amendat de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), marţi, sub acuzația că ar fi încălcat legislaţia în domeniu prin prezentarea unor scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj în ediţii ale emisiunii „Puterea Dragostei”, anunță Agerpres.

„Întrunit în şedinţa publică din data de 08.09.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a decis să aplice o amendă de 5.000 de lei postului Kanal D, pentru că la difuzarea mai multor ediţii din perioada 06 – 19.08.2020 ale emisiunii „Puterea Dragostei” a încălcat dispoziţiile art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit cărora: «Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 – 23,00 producţii care prezintă: a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate»”, informează CNA într-un comunicat transmis AGERPRES.

Amenda a fost propusă de Alexandru Kocsis, membru CNA, care a reproşat postului că „foarte mare parte din ceea ce se întâmplă în acea emisiune emană foarte mare agresivitate verbală”.

„Faptul că nu-şi cară pumni, sau nu vedem noi exact când îşi dau ei doi pumni, sau că nu vede publicul că nu-şi cară pumni acei concurenţi nu înseamnă că nu mai există agresivitatea. Agresivitatea îmbracă mai multe forme. Şi gestul lor că «mă duc şi sparg dinţii» tot agresivitate este, tot un model nepotrivit. (…) Nu cred că acei tineri reprezintă un etalon pentru tinerii de 20 de ani”, a spus Kocsis.

Cătălin Băleanu, reprezentantul Kanal D la CNA, a explicat că toate cuvintele licenţioase folosite de concurenţii emisiunii au fost „acoperite”.

„Emisiunea are un avertisment la început, are un anunţ destul de restrictiv, spune că programul poate conţine violenţă fizică sau psihică, minim ca durată şi intensitate, violenţă de limbaj. (…) Este vorba de orizontul de aşteptare pe care cineva care urmăreşte această emisiune îl are. Una este să se întâmple un aspect legat de limbaj, sau de altceva într-un documentar, sau într-un talk-show, sau într-o emisiune informativă, unde te aştepţi să primeşti un conţinut informativ de altă natură, şi alta e să scape un ţipăt, o situaţie mai tensionată, o discuţie pe un ton mai ridicat într-o emisiune în care este făcută o avertizare la începutul ei şi toată lumea cred că ştie despre ce este vorba. Sunt tineri de 20 de ani şi acesta este comportamentul lor”, a afirmat Băleanu.

Decizia amendării Kanal D a fost luată cu unanimitate de voturi.

În martie, postul Kanal D a fost amendat de CNA cu suma de 50.000 de lei din cauza încălcării legislaţiei privind protecţia minorilor, prin prezentarea unor scene violente în cadrul reality show-ului „Puterea dragostei”.