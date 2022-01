Probleme mari din cauza doctoratului! Veste foarte proastă primită marți de Ciucă

Sunt probleme mari pentru premierul României, Nicolae Ciucă, în chestiunea ce vizează autenticitatea doctoratului pe care îl deține. Sesizarea care a fost făcută la CNADTCU – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, pentru a analiza teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă, acuzat de plagiat într-o anchetă jurnalistică, a fost admisă de forul din subordinea Ministerului Educației, după cum anunță siteul edupedu.ro.

Ce probleme are Nicolae Ciucă după scandalul lucrării de doctorat

A mai fost depusă și o a doua sesizare în acest caz, pe lângă cea semnalată public de un deputat USR, după cum arată documentul. Conform procedurii legale, în următoarele cinci zile Biblioteca Națională va trimite un exemplar al tezei premierului la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

Unul dintre generalii din a cărui lucrare ar fi plagiat premierul Nicolae Ciucă este generalul în rezervă Teodor Frunzeti, cel care a ocupat funcția de șef de Stat al Forțelor Terestre. El a fost și rector al Universității Naționale de Apărare „Carol I”. Teodor Frunzeti a vorbit la Europa Liberă despre presupusul plagiat al premierului.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a afirmat că teza sa de doctorat este rodul cercetării ştiinţifice din anii de studii doctorale şi reflectă munca depusă.

Ce solicitare a făcut șeful Executivului

De asemenea, în acest caz, premierul a anunţat că solicită analizarea lucrării sale de doctorat de către Comisia de Etică a UNAp – Instituţia Organizatoare de Studii de Doctorat în care s-a susţinut teza de doctorat care are un pronunţat caracter specific domeniului Ştiinţe Militare.

Ciucă ar fi plagiat cel puţin 42 de pagini din totalul de 138 ale tezei în baza căreia a devenit doctor în Ştiinţe Militare, potrivit materialului publicat de PressOne.

„(…) În acuzele publice se reclamă că unele referiri din notele de subsol nu apar și în lista bibliografică. Acest lucru nu arată altceva decât faptul că lucrarea a fost elaborată onest, fiind menționata cel puțin într-un loc sursa bibliografică.

Acuzațiile publice nu se pot susține științific în niciun fel, fapt ce poate fi dovedit si de raportul oricărei metodologii de depistare a similitudinii, corect și profesionist utilizată. Sintagme si formulări standardizate specifice domeniului tezei de doctorat (gen “pilon de stabilitate” etc) nu trebuie ocolite atunci când tratezi un subiect sensibil – precum geopolitica – unde semantica trebuie neaparat să fie precisă, motiv pentru care anumite sintagme/formulări este obligatoriu să fie standardizate.

Precizări făcute de Nicolae Ciucă în cadrul comunicatului

Din anul 2003, după susținere, teza mea de doctorat este publică și a putut și poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Apărare și la Biblioteca Națională. Consider că am realizat lucrarea conform cerințelor legale existente la acea vreme și, în consecință, am inițiat solicitarea de verificarea a acesteia de către Comisia de Etică a UNAp – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat, în acord cu prevederile legale în vigoare, in spiritul OMEC Nr. 5229/2020 din 17 august 2020.

În măsura in care vor mai exista semne de întrebare, UNAp va fi îndreptățită să solicite verificarea de către CNATDCU – Comisia 26 – Științe politice, studii de securitate, ştiinţe militare, informaţii și ordine publică”, spunea premierul în cadrul unui comunicat.