Diagnosticat pentru a treia oară cu cancer. Drama prin care trece un important om din fotbalul românesc: „Astea îți arată adevărata față a vieții”

Mircea Sandu (70 ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal a aflat recent că suferă de cancer la prostată. El a reușit să invingă deja boala de două ori și speră că va trece și peste această încercare.

Luptă grea

Prima dată a fost diagnosticat cu cancer în 2009. „Mi-am făcut toate analizele, mă îngrășasem, ajunsesem la 100 de kilograme. Totul era în regulă. Am început să fac mișcare, am fost în vacanță și am slăbit zece kilograme. Am decis să îmi fac din nou analizele. Și atunci mi-a descoperit doamna doctor două metastaze la lobul mic al ficatului

Am găsit un oncolog extraordinar. A făcut o echipă cu chirurg, radiolog, anestezist și am început tratamentul, chimioterapia și radioterapia. După șapte luni am fost operat. N-am avut nicio problemă și nici dureri. Am mai făcut șase luni de chimioterapie, iar apoi mergeam doar la control.

În 2020, m-am dus să fac controlul periodic de rutină. Și am descoperit că am o tumoră la plămâni. Mi-au scos-o în iunie“, a povestit Mircea Sandu.

O nouă tumoră

Recent, fostul președinte al FRF a primit o nouă veste proastă. Mircea Sandu spune că nu a avut niciun fel de simptome. „Mi-au mai descoperit una. Acum, am cancer la prostată. Trebuie să o rezolv și pe asta!

Astea îți arată adevărata față a vieții. În momentul de față trebuie să fac tratament. Dimineața iau 12 pastile. La prânz, alte șapte. Seara, ceva mai multe, 17 pastile. O să trec eu și peste asta, nu mă doboară pe mine un cancer“, a mai spus Mircea Sandu.

Această boală nemiloasă a răpus-o prima soție a lui Mircea Sandu la vârsta de 46 de ani. „În 1995 când s-a prăpădit Simona mi-a fost extrem de greu. Îmi ziceam atunci: am doi copii, ce fac eu cu cei doi copii? Dan avea 18 ani și Raluca 15. Dumnezeu așa a făcut de am cunoscut-o pe Liza, care este o mamă foarte bună“, a mai spus Mircea Sandru, potrivit gsp.ro.