Pro-rușii: „Uzina Zaporojie rămâne sub controlul nostru”

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski estimeaza că săptămâna care de-abia a început ar putea fi la fel de dificilă ca cea care s-a încheiat. „Știm sigur că teroriștii pregătesc noi atacuri. Și atâta timp cât au rachete, nu se vor calma”, a spus el în discursul adresat poporului ucrainean.

Papa Francisc: „De ce nu-l numesc pe Putin? Nu este necesar, toată lumea îmi cunoaşte poziția”

„De ce nu-l numesc pe Putin? Pentru că nu este necesar; se știe deja. Totuși, uneori oamenii se atașează de un detaliu. Toată lumea știe care este poziția mea, cu Putin sau fără Putin, fără a-l numi”, a subliniat Suveranul Pontif într-un interviu acordat revistei America. Papa Bergoglio și-a amintit apoi că ”a vorbit de trei ori la telefon cu președintele Zelenski. Și, în general, lucrez primind listele de prizonieri, atât prizonieri civili, cât și prizonieri militari, pe care le trimit guvernului rus, iar răspunsul a fost întotdeauna foarte pozitiv”. Papa Francisc a mai ţinut să precizeze că, dacă va călători, va merge atât la Moscova, cât și la Kiev: ”M-am gândit și să călătoresc, însă am decis că dacă voi călători, voi merge şi la Moscova, și la Kiev, în ambele oraşe, nu doar într-un singur loc. Şi nu am dat niciodată impresia că ascund agresiunea. Am primit aici, în această sală, de trei sau patru ori, o delegație a guvernului ucrainean. Și lucrăm împreună”.

”Când vorbesc despre Ucraina – a reiterat Suveranul Pontif – vorbesc despre un popor martirizat. Dacă ai un popor martir, atunci ai pe cineva care îl martirizează. Când vorbesc despre Ucraina, vorbesc despre cruzime, pentru că am multe informații despre cruzimea trupelor care intră în ţară. În general, cei mai cruzi sunt poate cei care vin din Rusia, dar nu sunt de tradiție rusă, precum cecenii, buriații și alții. Desigur, cel care invadează este statul rus, este foarte clar. Uneori însă, încerc să nu precizez ca să nu jignesc şi mai degrabă condamn în general, chiar dacă se ştie pe cine condamn. Nu este necesar să spun numele şi prenumele”.

Suveranul Pontif a reamintit încă o dată că ”În a doua zi de război am fost la ambasada Rusiei (la Sfântul Scaun, n.d.), un gest neobișnuit având în vedere că un papă nu merge niciodată la o ambasadă. Și acolo i-am spus ambasadorului să-i transmită lui Putin că eram dispus să călătoresc, cu condiţia să-mi ofere o fereastră mică pentru a negocia. Lavrov, ministrul de externe, mi-a răspuns trimiţându-mi o scrisoare foarte drăguţă din care am înţeles că deocamdată nu era necesar”, notează repubblica.it

(Traducerea Rador)