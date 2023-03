Privilegiile pentru bugetari au salvat turismul. Hotelierii din România trăiesc pe banii de la stat

Turismul românesc a primit în ultimii cinci ani aproape două miliarde de euro de la statul român datorită voucherelor de vacanță. Un agest de turism a declarat că aceste tichete au fost singura soluție și că a venit la momentul potrivit.

Voucherele de vacanță au salvat turismul în ultimii ani, fie că vorbim de mare sau de munte. Potrivit ANAF, anul trecut au fost emise tichete de vacanță de peste un miliard de lei, iar românii au profitat de ajutorul primit din partea statului și au plecat la distracție.

Corina Martin – agent de turism: „Aceste tichete de vacanta au ținut in viată, daca putem sa spunem, așa multe destinații si foarte multe dintre locații. Tichetele de vacanta au fost supapa de siguranța gura de oxigen pe care am reușit s-o aducem turismului romanesc”.

Chiar dacă tichetele au ajutat turismul, românii care merg în vacanță și hotelierii se plâng de majorarea prețurilor, potrivit Realitatea.

Noi tichete de vacanță pentru români

Și angajații din mediul privat urmează să primească, precum bugetarii, vouchere de vacanță. Corina Martin, secretarul general al FPIOR, a explicat cum va ajuta turismul această decizie.

„Valoarea de 1.450 lei/angajat se va deduce din impozitele pe salarii/CAS pe care angajatorii le-ar plăti către stat. Luăm însă în calcul că bugetul central nu pierde prin această deducere, ci va câştiga, prin încasările sub formă de TVA, taxe, impozit pe profit etc, care se întorc din industrie, în cuantum de 60-65%, în bugetul de stat”, a mai adăugat secretarul general al FPIOR. Proiectul legisltiv susținut de un grup de senatori PNL, PSD, UDMR a fost pus în dezbatere publică și are nevoie de aprobarea Camerei Deputaților.

Angajații din mediul privat ar putea să primească câte 1.450 de lei drept vouchere de vacanță, bani datorați ca impozit pe venit. Majoritatea parlamentarilor români susțin acest proiect pentru a ajuta turismul românesc.