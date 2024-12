Social Privileg Catering - O călătorie plină de gusturi și povești







De aproape 30 de ani, Privileg oferă servicii de catering atât pentru evenimente corporate, cât și private. De-a lungul timpului, Privileg Catering a fost în mai multe rânduri furnizor al Casei Regale și a fost desemnată de multiple ori cea mai bună companie de catering din România în cadrul unor gale de profil. Anca Mitu, fondator al Privileg Catering ne spune povestea companiei și ne dezvăluie secretul succesul pe piața de catering.

Vă apropiați de trei decenii de activitate pe piața de catering. Ați crezut că veți scrie această poveste de succes când ați luat decizia de a porni pe acest drum?

Când am început business-ul Privileg, nici nu-mi imaginam că acesta va fi o aventură care mă va duce atât de departe. Eram doar eu și o echipă mică, învățam împreună rețete, descopeream gusturi, ne poticneam în te miri ce. Trăiam voluptatea necunoscutului și fiecare nouă zi era o provocare. Am făcut planuri de dezvoltare care ne-au dat motivație. Am construit pas cu pas o afacere dinamică, care ne-a adus multe satisfacții. Și nu am avut nicio zi în care să mă plictisesc.

Sigur, perioadele grele nu ne-au ocolit. Crize economice, pandemie sau doar probleme interne, acestea au reprezentat puncte de schimbare a direcției în viața mea profesională. Luând decizii bune sau nu, am continuat să merg. Drumul nu a fost ușor – cateringul e un maraton, nu un sprint! Este o industrie unde trebuie să ții pasul cu trend-urile, să fii creativ și să nu pierzi niciodată atenția pentru detalii. Privileg s-a transformat constant, am păstrat esențele, dar am și inovat. Oferim meniuri diverse, de la preparate tradiționale românești până la rețete internaționale reinterpretate, pentru că știm că un meniu modern este ceea ce își doresc mulți dintre clienții noștri corporate.

Acel ceva neprețuit pe care l-a adus munca mea este întâlnirea cu foarte mulți oameni. Pe lângă discuțiile punctuale despre evenimentele pe care le organizau, am împărtășit puțin și din viețile noastre. Aceste momente m-au ajutat să înțeleg nu doar nevoile clienților mei, ci și așteptările reale pe care ei le aveau. Am înțeles ce înseamnă pentru oameni, în diverse circumstanțe, un eveniment perfect. Iar atunci când îmi spun cât de bine a fost, cât de mult au apreciat invitații lor mâncarea, știu că suntem pe drumul bun al excelenței.

Astăzi, după aproape trei decenii, pot spune că Privileg nu mai este doar o afacere de familie – este un brand pe care oamenii se bazează pentru momentele lor speciale.

Care este secretul succesului Privileg?

Poate suna a clișeu, dar, pentru mine, succesul Privileg se datorează echipei. Mulți dintre colegii mei sunt alături de mine de peste 15 ani, și împreună am creat o „familie” care funcționează pe bază de respect, relații dinamice și muncă de calitate. Știm să ne susținem unii pe alții, dar și să râdem împreună, să ne ajutăm când presiunea e mare și timpul scurt. Această legătură autentică ne permite să oferim servicii de top și să ne adaptăm în fața fiecărei provocări, punând mereu aceeași pasiune în pregătirea evenimentelor.

Una dintre ideile pe care le-am cules din această călătorie este aceea că oamenii apreciază autenticitatea. Mă bucur când pot să împărtășesc un pic din cultura culinară românească, dar și când surprindem invitații cu arome noi și plating-uri moderne. Nu suntem doar „catering”, ci parteneri importanți, catalizatori în crearea unor experiențe de neuitat.

Cum credeți că va evolua povestea Privileg?

Privileg Catering a evoluat dintr-o idee simplă într-o echipă dedicată și într-un brand de încredere. Fiecare eveniment pe care îl organizăm e o nouă oportunitate de a ne exprima creativitatea și talentul, de a ne depăși limitele, de a pune acel strop de magie care ne definește.

Oferim zi de zi clienților noștri nu doar preparate de calitate, ci și promisiuni respectate. Călătoria continuă – cu aceeași pasiune și aceeași dorință de a face fiecare experiență memorabilă.

Ne propunem, pentru 2025, să materializăm rezultatele spectaculoase ale proiectelor pe care le avem în desfășurare, să începem implementarea planului de expansiune pe care îl pregătim încă din 2023 și să întâmpinăm noul an cu aceeași suplețe când vine vorba de schimbare.

Și, desigur, să continuam să fim prima alegere în materie de catering pentru evenimentele mari!