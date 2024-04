Prinții William și George, prezenți Aston Villa-Lille. Prima ieșire de la anunțul despre cancerul lui Kate

Prințul William și George au sărbătorit victoria cu 2-1 a clubului Aston Villa în prima manșă a sferturilor de finală ale Conference League.

Prințul de Wales și fiul său cel mare, prințul George, au asistat împreună la un meci de fotbal al echipei Aston Villa. Acest lucru reprezintă prima lor ieșire publică de la anunțul privind cancerul prințesei de Wales.

Prințul William a fost văzut zâmbind și aplaudând în tribunele de pe Villa Park din Birmingham. George, în vârstă de 10 ani, purta o eșarfă cu Aston Villa.

Cei doi au sărbătorit victoria cu 2-1 a clubului împotriva lui Lille. Meciul s-a desfășurat în prima manșă a sferturilor de finală ale Conference League.

La un moment dat, William a fost văzut întorcându-se spre fiul său pentru a spune ceva în timp ce aplauda golul lui Ollie Watkins pentru clubul local.

Atunci, Prințesa de Wales a dezvăluit că urmează o chimioterapie preventivă după ce medicii au descoperit cancer.

William, Kate și cei trei copii ai lor au lipsit de la slujba din Duminica Paștelui de la Capela St George de la Castelul Windsor, în urma anunțului, deși au participat anul trecut.

Într-o înregistrare video publicată după săptămâni de speculații privind starea de sănătate a lui Kate, aceasta a declarat că diagnosticul a fost un „șoc uriaș" atât pentru ea, cât și pentru William. În prezent se află în primele etape ale tratamentului:

„Mi-a luat timp să mă recuperez după o intervenție chirurgicală majoră pentru a începe tratamentul. Dar, cel mai important, ne-a luat timp să le explicăm totul lui George, Charlotte și Louis într-un mod adecvat pentru ei și să îi asigurăm că voi fi bine", a spus ea.

So wonderful to see Their Royal Highnesses #PrinceWilliam and #PrinceGeorge out at Villa this evening ❤️👑 pic.twitter.com/6IoIuHr7PJ

Regele a avut cea mai importantă apariție publică la slujba din 31 martie. La începutul lunii februarie a făcut anunțul despre propria boală cu care se confruntă.

Palatul l-a descris pe monarh ca fiind „mândru" de Prințesa de Wales. El a lăudat curajul de a vorbi despre acest lucru.

Fiind un fan de lungă durată al fotbalului, William l-a dus anterior pe George la meciuri. Au fost prezenți la un meci al lui Villa în 2019. De asemenea, au urmărit cum Anglia a ajuns în sferturile de finală ale Euro 2020, după ce a învins Germania cu 2-0.

La începutul acestei săptămâni, William a postat un mesaj, felicitând-o pe Rachel Daly pentru cariera sa, după ce a decis să se retragă.

Thank you for so many unforgettable performances with @Lionesses, @RachelDaly3. Plenty more goals for Villa now! W https://t.co/JXmadhxW7L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 10, 2024