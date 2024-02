Prințul William, primul mesaj după diagnosticul Regelui Charles și după ce și-a reluat angajamentele

Prințul William a participat la o cină de gală organizată în beneficiul organizației de caritate Air Ambulance din Londra, unde printre invitați s-a aflat și actorul de la Hollywood, Tom Cruise.

„Apreciem foarte mult bunătatea tuturor, vă mulţumim”, a declarat Prinţul de Wales presei şi publicului.

„Aş dori să profit de această ocazie pentru a vă mulţumi, de asemenea, pentru mesajele amabile de susţinere pentru Catherine şi pentru tatăl meu, în special în ultimele zile. Înseamnă foarte mult pentru noi toţi.

Este corect să spunem că ultimele săptămâni au avut un accent mai degrabă „medical””, a mai adăugat ulterior prințul William.

Aceasta a reprezentat a doua apariție publică oficială a moștenitorului tronului, care și-a reluat angajamentele publice miercuri, după ce le amânase pentru a-și îngriji cei trei copii.

Soția sa, în vârstă de 42 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală abdominală planificată pe 16 ianuarie. Perioada a fost urmată de două săptămâni de recuperare în spital.

WATCH Prince William: “I’d like to take this opportunity to say thank you, also, for the kind messages of support for Catherine and for my father, especially in recent days. It means a great deal to us all. It’s fair to say the past few weeks have had a rather “medical” focus… pic.twitter.com/njYw0V8PWp

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) February 7, 2024