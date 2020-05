Dacă lucrurile vor decurge așa cum își dorește Leo, suma pusă în joc pentru un contract cu Vulpița și Viorel este de un milliard de lei.

Recent, Leo de la Strehaia a făcut publică o filmare în care apare alături de prima lui soție, Anca, și au făcut dezvăluiri despre intențiile sale în legătură cu filmarea.

Într-o filmare în care Leo este alături de soția sa și de mama lui, l-a sfătuit pe Viorel Stegaru să încerce să o descopere pe Anca de la Strehaia… să vadă cum s-ar înțelege, iar aceasta din urmă nu a fost deloc deranjată de aceste afirmații.

„Să vină Viorel, îl aștept aici, la Strehaia. (…) Să ne cunoaștem, dar nu vorbesc de relație, acum. (…).

E un om cuminte, îmi pare rău de el. Vulpița își bate joc de el! Prea se coțăie pe acolo, iar el vede și nu spune nimic. E om bun. (…) Să vină aici, îl aștept cu brațele deschise. Am casa mare, are unde să doarmă, are ce să mănânce, doarme aici la mine”, a spus zâmbind Anca de la Strehaia în clipul de mai jos pe care îl puteți viziona.

Se pare că Anca și-a intrat deja în rol și l-a căutat pe Viorel pentru a se cunoaște.

„Eu aud tot… Am auzit că Viorel al Vulpiței deja vorbește cu Anca… E frumos așa ceva? Cică a și fost deja, într-o zi, la București, Anca a zis că se duce la control la silicoane, dar ea s-a întâlnit cu el. A stat cu el în București, a vorbit cu el…”, a declarat Patroana, mama lui Leo de la Strehaia, potrivit cancan.ro