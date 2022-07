Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns de râsul Americii: „Cred că ar trebui să plece”

Deși au părăsit familia regală britanică pentru a-și găsi liniștea, Prințuș Harry și Meghan Markle sunt în fiecare zi pe prima pagină a ziarelor, de cele mai multe ori fiind aspru criticați. După ce Meghan Markle a abordat și probleme politice, un val de reacții au venit din toate părțile, mulți spunând că aceasta ar intenționa să candideze la alegerile prezidențiale din SUA.

Meghan Markle visează să fie președintele Statelor Unite?

Meghan McCain, fiica fostului candidat republican la alegerile prezidențiale John McCain a ironizat ideea că Meghan Markle și-ar putea lansa candidatura pentru a deveni președinte al Statelor Unite. Comentatorii regali au speculat că ducesa de Sussex a dat semne că ar putea face o intrare în politica americană, întrucât și-a multiplicat activitățile politice. Ea a cerut Congresului american să legifereze concediul de odihnă plătit pentru familie, s-a plasat în compania soților Obama și Bidens și a declarat într-un interviu acordat revistei Vogue că „voi face în curând o excursie la Washington DC”.

Meghan, ironizată: America e un loc mare. Ar trebui să meargă la târguri de stat

Meghan McCain a râs de această sugestie: „Meghan plutește pe linia de plutire pentru a candida la președinție, ceea ce cred că ar fi absolut amuzant, pentru că știți că America este un loc mare. Ea ar trebui să meargă în statele în care oamenii câștigă sub 100.000 de dolari pe an. Ar trebui să meargă la târguri de stat. Ar trebui să întâlnească oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc Constituția. Și cred că problema ei și a prințului Harry este că stau în acele enclave urbane din New York și California. Și nu se întâlnesc cu adevărat cu americani. Dar cred că ar trebui să plece dacă urăsc atât de mult acest loc”.

Se apropie de oamenii potriviți și face zgomotele potrivite

Într-un interviu cu Gloria Steinem de la Vogue, Meghan Markle a lansat indicii subtile despre posibila sa viitoare candidatură la președinție.

Reflectând asupra deciziei Curții Supreme de a anula hotărârea Roe vs. Wade, ea a abordat necesitatea de a ne „uni” împotriva acesteia și de a „nu ne complace”.

„Trebuie să facem treabă”, a spus Meghan Markle, alimentând speculațiile că are în vedere un rol în politică. În comentariile sale cele mai vădit politice pe care le-a făcut de când a părăsit familia regală, ducesa de Sussex a spus că hotărârea a fost un plan pentru a inversa drepturile: „Hotărârea este un semnal cu privire la viitorul căsătoriilor între persoane de același sex, accesul la contracepție și multe drepturi fundamentale la intimitate. Se simte ca vârful icebergului și este o parte din motivul pentru care oamenii se simt atât de speriați”.

Expertul regal Russel Myers a declarat pentru Lorraine că Meghan Markle face toți pașii potriviți pentru a-și asigura sprijinul pentru propria sa potențială candidatură la președinție: „Cu siguranță, ea se apropie de oamenii potriviți și face zgomotele potrivite. Și-a obținut libertatea financiară”.