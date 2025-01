Monden Prințul Harry, pregătit pentru bătălia în instanță cu Murdoch







Procesul prințului Harry împotriva grupului de ziare britanice al lui Rupert Murdoch începe oficial marți la Înalta Curte din Londra, fiul mai tânăr al regelui Charles urmând să depună mărturie personal la proces luna viitoare.

Harry dă în judecată News Group Newspapers pentru activități ilegale, presupus desfășurate de jurnaliști și detectivi particulari care lucrau pentru publicațiile sale, The Sun și defuncta News of the World, din 1996 până în 2011.

Prințul Harry dă în judecată News Group Newspapers

Prințul Harry a spus că vrea să ajungă la adevăr, după ce aproximativ 40 de alți reclamanți, inclusiv actorul Hugh Grant, au dat în judecată News Group Newspapers

„Au ajuns la un acord pentru că au fost nevoiți să ajungă la un acord”, le-a spus Harry celor de la New York Times Dealbook Summit luna trecută. „Unul dintre motivele principale pentru a duce asta până la capăt este responsabilitatea, pentru că eu sunt ultima persoană care poate realiza cu adevărat asta.”

Prințul Harry în război cu presa britanică

Cazul NGN este cel mai recent proces din războiul lui Harry cu presa britanică, care a început la scurt timp după căsătoria sa cu soția sa americană Meghan în 2018.

Harry și Meghan s-au retras din îndatoririle regale în martie 2020 și s-au mutat în California, unde locuiesc acum cu cei doi copii ai lor, o decizie pe care prințul spune că a fost în mare parte din cauza intruziunii, hărțuirii și incitării la ură din partea tabloidelor.

Criticii spun că el caută răzbunare pe publicații pentru modul în care l-au acoperit și pentru comentariile sale acide împotriva altor membri ai familiei regale, după ce a folosit documentare, memoriile sale și interviuri pentru a critica editorii și directorii seniori.

Procesul va dura opt săptămâni

Procesul de opt săptămâni se va baza inițial pe „probleme generice” precum interceptarea telefoanelor și colectarea ilegală de informații la ziare, dacă persoanele de rang înalt din NGN știau despre acestea și dacă dovezile incriminatoare au fost distruse intenționat.

De asemenea, va examina acuzațiile că NGN a indus în eroare poliția și a furnizat declarații false într-o anchetă publică privind etica media desfășurată între 2011-2012.

Probele specifice referitoare la Harry și la un alt reclamant, Tom Watson, fostul lider adjunct al Partidului Laburist, vor fi apoi examinate, prințul urmând să depună mărturie timp de cel puțin două zile, în timp ce fostul prim-ministru Gordon Brown este, de asemenea, așteptat să apară ca martor.

„Cererea sa va fi pe deplin apărată, inclusiv pe baza faptului că este depusă tardiv,” a declarat un purtător de cuvânt al NGN despre procesul lui prințului Harry.

Purtătorul de cuvânt a declarat că Watson nu a fost niciodată o țintă a hacking-ului și că acuzația că emailurile au fost distruse ilegal este „greșită, insuportabilă și este ferm respinsă”.

Mirror Group Newspapers acuzată de accesarea ilegală a mesajelor vocale

Al cincilea în linie la tron a dat deja în judecată cu succes Mirror Group Newspapers pentru accesarea ilegală a mesajelor vocale de pe telefonul său și pentru alte invazii ilegale ale intimității, câștigând despăgubiri substanțiale.

Acea caz l-a văzut devenind primul membru senior al familiei regale britanice în 130 de ani care a apărut ca martor în instanță, când a depus mărturie timp de două zile în iunie 2023.

Sunt mai multe în joc pentru grupul de ziare al lui Murdoch. În 2011, a emis o scuză necondiționată pentru hacking-ul telefonic pe scară largă efectuat de jurnaliștii de la News of the World, pe care Murdoch l-a închis.

NGN a plătit sute de milioane de lire victimelor interceptării telefonice

De atunci, NGN a plătit sute de milioane de lire victimelor interceptării telefonice și altor metode ilegale de colectare a informațiilor de către News of the World și a soluționat cererile formulate de peste 1.300 de persoane.

Dar a negat întotdeauna orice activitate ilegală la The Sun, iar procesul care urmează va fi primul care va examina acuzațiile specifice împotriva ziarului care a fost anterior editat de Rebekah Brooks, acum șefă a brațului britanic al News Corp (NWSA.O), deschide o nouă filă, potrivit Reuters.

A fost găsită nevinovată în 2014 de interceptarea telefonică în urma unui proces penal, iar avocații NGN l-au acuzat pe echipa juridică a lui Harry și pe alții că încearcă să transforme procesul într-o reluare a vechilor cazuri și a anchetei publice.

Judecătorul a decis anterior că Harry nu poate aduce acuzații împotriva lui Murdoch personal. Brooks nu va depune mărturie, dar alți angajați actuali și foști ai NGN vor apărea.