Prințul Charles i-a distrus speranțele prințesei Diana chiar în noaptea nunții! ”Eram dărâmați.”

Căsnicia dintre prințesa Diana și printul Charles a fost extrem de controversată, iar apropiații au dezvăluit detalii șocante. Cea mai iubită ființă din Marea Britanie a fost foarte nefericită în ziua nunții, fiind ignorata chiar de omul cu care pășise la altar.

S-a aflat conversația dintre cei doi înainte să își spună jurămintele .Penny Thornton a dezvăluit secretele tulburătoare din relația lor. Thorton este astrologul la care Diana mergea frecvent, fiind nefericită la Casa Regală.

Aceasta a mărturisit că Charles i-a spus Dianei că nu o iubește și a adus-o în discuție pe Camilla. Prințul moștenitor al Coroanei Britanice a fost sincer cu „prințesa inimilor”, chiar cu câteva zile înainte de nuntă. Și-a dorit să îi explice de la început că nu este fericit lângă ea.

Prințesă Diana a fost devastată după ce a aflat că viitorul ei soț nu o iubește, ba chiar și-a dat seama că acesta este îndrăgostit de Camilla Parker. Nu a avut cum să amâne nunta și a fost nevoită să spună DA în fața Regatului Unit.

O ignora total

Cuplul a încercat să mimeze fericirea în ziua nunții, dar o parte dintre fanii prințesei și-au dat seama că este doar o iluzie. Oamenii au început să viseze la o poveste de dragoste ca a lor, dar adevărul era total diferit. Prințul Charles a început să se comporte urât și să o ignore pe Diana la doar câteva ore după finalizarea ceremoniei.

În romanul autobiografic al prințesei, aceasta a mărturisit că a trecut prin clipe înfiorătoare, fiind ignorată de Charles.

”Stăteam lângă el la micul dejun, dar niciunul dintre noi nu a vorbit. Eram dărâmați. Ne simțeam epuizați după tot ce se întâmplase”, rememora ea momentele de după ceea ce trebuia să fie un „eveniment fericit”, a spus prințesă în urma cu ceva vreme.

„Am fost impresionat de faptul că a dorit să vorbească cu mine. Am petrecut câteva ore splendide alături de prinţesă. Erau lucruri captivante. Era evident cât de mult îl ura pe Charles. Da, l-a urât. Când am întrebat-o dacă «au existat vreodată momente fericite?», ea a spus «nu, căsătoria a fost iad încă din prima zi». Am fost uimit de toată sinceritatea sa. A spus că tot ce o interesează este succesiunea la tron a lui William. Mi-a spus, în mod explicit, «Nu cred că Charles e în stare să facă asta». Rezultatul pe care voia să-l vadă era ca Charles să stea deoparte ca moștenitor și ca William să ocupe tronul. Era convinsă de faptul că Charles nu poate face faţă acestei presiuni şi că William merită să fie următorul suveran“, a spus Max Hastings, potrivit Ciao.ro