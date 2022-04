Prințesele Eugenie și Beatrice sunt acuzate de o fraudă de 750.000 de lire sterline, alături de tatăl lor, prințul Andrew

Milionarul turc Nebahat Evyap Isbilen a depus o plângere la Înalta Curte din Marea Britanie, susținând că i-a încredințat consilierului său financiar, Selman Turk, 67 de milioane de lire sterline (aproape 88 de milioane de dolari prin conversia de astăzi), pe care i-a trimis prințului Andrew.

Isbilen a spus că Turk i-a spus că o plată de 750.000 de lire sterline i-a fost făcută lui Andrew în noiembrie 2019 pentru asistența acestuia în obținerea unui nou pașaport pentru ea după ce a fugit din țară, conform raportului People. Dar biroul lui Turk și al Prințului Andrew a spus că banii au fost trimiși ca un „cadou de nuntă” pentru Prințesa Beatrice, care s-a căsătorit cu Edoardo Mapelli Mozzi în 2020. Potrivit The Guardian, suma a fost rambursată 16 luni mai târziu și nu este clar dacă Prințul Andrew știa că era în contul lui bancar.

Potrivit unei transcrieri din 14 noiembrie 2019, obținută de Daily Mail, bancherul Stephen Buckland l-a întrebat pe Turk despre suma de bani care va fi primită de Prințul Andrew. „Trebuie doar să ne simțim confortabil, având în vedere natura foarte neobișnuită a tranzacției”, a spus Buckland despre „cadoul de nuntă”. „Ceea ce ne străduim să înțelegem este de ce este atât de mare și dacă este un cadou pentru a ajuta cu costul nunții sau este un cadou de nuntă pentru mireasă?” Turk a răspuns: „Nu, nuntă –pentru costul nunții”, potrivit Mail.

Când Buckland l-a întrebat pe unul dintre consilierii lui Andrew despre plată, acesta a spus: „Am înțeles că este un cadou pentru nuntă, un cadou de nuntă”. Isbilen l-a acuzat pe Turk că a făcut plăți către fosta soție a Prințului Andrew, Sarah „Fergie” Ferguson, în valoare totală de 225.000 de lire sterline în iulie 2019, prin intermediul uneia dintre companiile lui Turk, și două plăți către Prințesa Eugenie în valoare totală de 25.000 de lire sterline în noiembrie 2019, conform unui raport al The Guardian. Turk a negat acuzațiile făcute în plângerea lui Isbilen.

Reprezentanții biroului Ducelui de York și respectiv Ferguson nu au răspuns imediat solicitării de comentarii a Insider, nici a Palatului Buckingham. Biroul ducelui de York le-a spus oamenilor că nu vor comenta cu privire la un caz legal în derulare. Într-o declarație pentru People, Prințesa Eugenie a spus că nu știe nici pe Isbilen, nici pe Turk și că plata de 25.000 de lire sterline a fost destinată unei petreceri surpriză de ziua lui Ferguson, potrivit Insider.

Pentru ce au fost transferați banii

„La 31 martie 2022, am primit o scrisoare de la avocații Peters & Peters, care îl reprezintă pe clientul lor, Nebahat Evyap Isbilen, în cererea ei împotriva unui domn turc Selman și a diferitelor companii”, se arată în declarație. „Nu o cunosc nici pe doamna Isbilen, nici pe domnul Turk (nici alte detalii ale revendicării) și am fost surprins să primesc această scrisoare, care mi-a cerut să explic două plăți efectuate în contul meu bancar în octombrie 2019, despre care am înțeles că sunt cadouri de la un vechi prieten de familie pentru a ajuta cu costul unei petreceri surpriză pentru mama mea, Sarah, cea de-a 60-a aniversare a ducesei de York.”

„La începutul lunii octombrie 2019, am primit un telefon de la prietenul nostru de familie în care îmi spunea că dorește să aducă o contribuție financiară la petrecerea de naștere a mamei mele pentru a ajuta cu costurile de catering”, a spus ea. „Am sugerat că orice contribuție ar putea fi făcută direct furnizorilor de servicii de catering, dar în acest caz am furnizat detaliile contului meu la care s-au făcut două plăți în valoare totală de 25.000 de lire sterline, pe care le-am transferat apoi către compania care organizează petrecerea mamei mele”.

În iulie 2019, Ferguson a lucrat ca ambasador al mărcii pentru compania de energie verde Pegasus, care a fost de acord să-i plătească 225.000 de lire sterline în rate. Cu toate acestea, Ferguson a spus că vrea să fie plătită într-o sumă forfetară, la care Turk, care i-a fost prezentat de fostul ei soț, a spus că o va plăti și va prelua datoria de la Pegasus. Într-o declarație pentru People, un reprezentant al lui Ferguson a spus că ducesa de York „nu cunoștea acuzațiile care au apărut de atunci împotriva domnului Turk”.