Monden Prințesa Kate calcă totul în picioare pentru a-și proteja copiii. A luat o măsură radicală







Marea Britanie. Există un motiv pentru care Prințesa Kate este mereu în spatele camerei de luat vederi și acesta este din cauza pasului fără precedent pe care a ales să îl facă pentru Familia Regală și pentru soțul său.

Prințesa Kate încearcă să își protejeze copiii

S-a aflat că Prințesa Kate a văzut efectele dăunătoare ale analizei mediatice asupra educației Prințului William și a decis să ia măsuri extreme pentru a-și proteja copiii. Prințesa de Wales a luat decizia de a-și asuma rolul de fotograf șef al familiei. S-a sugerat că, prin fotografierea și publicarea propriilor imagini cu copiii ei, a încercat să diminueze orice efecte negative potențiale și să păstreze un anumit grad de control asupra imaginii lor publice.

Recent, Kate și-a etalat talentul fotografic atunci când a împărtășit o fotografie simpatică de ziua de naștere a viitorului rege cu prințul George, 10 ani, prințesa Charlotte, 9 ani, și prințul Louis, 6 ani.

Prințul William ar fi afectat

Kate l-a văzut pe Prințul William „afectat”, potrivit documentarului Channel 5 „Kate: A Queen for the Future”, care a fost publicat în OK! Magazine.

Jurnalista Afua Hagan a clarificat, spunând: „Prințesa de Wales este conștientă de identitatea și statutul ei. Ea este, de asemenea, conștientă de curiozitatea pe care oamenii o au față de familia ei, în special față de copiii ei, și de modul în care vor să îi vadă crescând. Prin urmare, ea este conștientă de faptul că mass-media are nevoie de aceste imagini”.

Ea a continuat: „Prințesa de Wales a văzut cu ochii ei, prin intermediul soțului ei, Prințul William, daunele pe care presa le-a făcut vieții sale și astfel și-a dat seama că dacă poate face ceva în această privință, dacă poate prelua controlul, atunci ar trebui să facă acest lucru”.

Afua a precizat că acțiunea a fost „fără precedent” pentru Familia Regală, deoarece Prințul William a avut întotdeauna de-a face cu atenția presei, care a făcut întotdeauna parte din viața sub monarhie.

Prințesa Kate, fotograful principal al familiei

Prințesa de Wales este „fotograful principal al familiei”, potrivit comentatoarei regale Ingrid Seward, iar prin această acțiune, copiii nu vor trebui să suporte „trauma” de a trebui să pozeze pentru o persoană necunoscută, potrivit express.co.uk.