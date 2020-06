„Resimt teribil lipsa lui tata şi a nepoţilor mei”. Acestea sunt cuvintele pronunţate de prinţul Charles în timpul unui interviu pentru Sky News din seria „After the Pandemic: Our New World” şi care au alimentat din nou bănuielile despre moartea principelui Phillip. Bănuieli dezminţite de Casa Regală de fiecare dată.