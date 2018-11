SURPRIZĂ la Centenarul Marii Uniri! Oamenii s-au înghesuit să facă poze cu PRINCIPELE

Principele Nicolae participă împreună soția sa, Alina Maria Binder la Centenarul Marii Uniri, de la Alba Iulia. Oamenii l-au recunoscut pe principe și s-au înghesuit să facă poze cu el.





Principele Nicolae a participat vineri la depunerea de coroane, care a avut loc la statuile Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, stră-străbunicii săi, dar și la ceremonia de Arborare a Drapelului României

Oamenii care au participat la evenimente l-au recunoscut pe Nicolae și pe soția sa și au dorit să schimbe câteva cuvinte cu aceștia și să imortalizeze momentul printr-o fotografie, informează Alba24.ro

„Să avem respect, să fim uniţi şi să fim mândri de ţara noastră”, a fost mesajul pe acre l-a transmis principele românilor de Ziua Naţională a României

„A fost un moment emoționant și mă bucur că am fost prezenți și am făcut parte din acest moment. Am mari emoții, fiindcă este un loc foarte legat de familia mea și e important pentru noi toți românii să fim uniți și să fim aici, astăzi și mâine (n.r. 30 noiembrie și 1 decembrie). În 100 de ani, țara a progresat foarte mult și trebuie să învățăm mult din trecut, să învățăm ce să facem în viitor. Putem să învățăm foarte multe de la Regele Ferdinand și Regina Maria, au făcut multe lucruri pentru țara noastră”, a declarat principele.

Marian Godina, reactie fara precedent! Ce spune despre videoclipul aprobat de Guvern pentru Centenar

Pagina 1 din 1