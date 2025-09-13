Primele subvenţii de la stat pentru presa din Republica Moldova. Printre beneficiari, afiliaţi cu Igor Dodon şi Vladimir Plahotniuc

Republica Moldova. Primele subvenţii oferite de Guvernul de la Chişinău pentru presa dintre Nistru şi Prut s-au lansat cu scandal. O treime din cele 4,5 milioane de lei din Fondul pentru subvenționarea mass-mediei a ajuns la instituții de presă afiliate politic sau care nu respectă Codul deontologic.

Neregulile au fost depistate de jurnaliştii proiectului „Cu sens”, care au realizat o anchetă la tema respectivă.

Produsele media, realizate din bani publici, trebuie să promoveze democrația, integrarea europeană, să combată propaganda și dezinformarea, să facă conținut de interes social, inclusiv investigații jurnalistice.

În lista beneficiarilor Fondului pentru subvenționarea mass-mediei se regăsesc 15 instituţii mass-media. Majoritatea lor fac parte din presa locală.

În lista beneficiarilor se regăseşte postul de televiziune Exclusiv TV. Instituţia va primi, în tranșe, aproape jumătate de milion de lei.

„Postul de televiziune Exclusiv TV aparține companiei Exclusiv Media SRL, firmă afiliată fostului deputat socialist, Corneliu Furculiță, care candidează, din nou, pentru un loc în Parlament, de această dată, pe lista Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Exclusiv Media SRL a deținut anterior și postul de televiziune NTV Moldova. În decembrie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale a anunțat că sistează, pe perioada stării de urgență, licența de emisie a NTV Moldova pentru reflectarea incorectă a evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina. Ulterior, în octombrie 2023, Exclusiv Media SRL decide să închidă NTV Moldova. Iar o parte din programe și jurnaliști au trecut la Exclusiv TV”, se menţionează în ancheta jurnalistică.

Administrator al întreprinderii este Ludmila Furculiţă, soţia lui Corneliu Furculiţă. Totodată, Exclusiv Media SRL a vost vizată într-o altă investigaţie jurnaliistică, pentru implicare în campania electorală a ex-preşedintelui Igor Dodon. Prin intermediul aceste firme fiind transferaţi banii unui fost deputat al Dumei de stat de la Moscova.

Mai mult, Exclusiv Media SRL a fost investigată într-un dosar de spălare de bani. Dosarul a fost tras pe linie moartă după venirea socialiştilor laguvernare, în 2019.

Un alt beneficiar al banilor publici este postul de televiziune „Vocea Basarabiei TV. Instituţia aparține companiei Vocea Media SRL, a cărei proprietară și administratoare este Victoria Bucătaru.

Victoria Bucătaru a lucrat la holdingul media al lui Vladimir Plahotniuc. În perioada ianuarie 2012 – februarie 2013 a fost directoare de programe la General Media Group SRL, a cărei asociat unic este OTIV Prime Media BV și care, din 2015, deținea patru televiziuni cu acoperire națională: Prime, Publika TV, Canal 2 și Canal 3.

Victoria Bucătaru a fost administratoarea firmei Radio Media Group INC., deținută de Vladimir Plahotniuc.

Proiectele desemnate câștigătoare au fost aprobate de un Consiliu de experți, format din șapte membri. Este vorba de Ludmila Andronic, Victor Gotișan, Natalia Grîu și Lucia Tăut – desemnați prin concurs de Consiliul de Presă, Natalia Porubin – din partea Ministerului Educației și Cercetării, Olga Casianova – de la Ministerul Finanțelor și Anton Ialău de la Ministerul Culturii.

„Noi putem să avem informații, bănuieli rezonabile sau mai puțin rezonabile. Dar, până la urmă, decizia e a noastră. Chiar dacă ea a fost împărțită. Consiliul și-a împărțit opinia. Dar am considerat că dacă ne ținem exact de buchia acestui regulament, noi am fi încălcat regulamentul dacă am fi depunctat pentru anumite bănuieli sau lipsă de simpatii”, a explicat Ludmila Andronic, Consiliu de experți.

Victor Gotişan, unul din membrii Consiliului de experţi, a declarat că nu a fost de acord cu eliberarea subvenţiilor pentru majoritatea celor 15 instituţii.

„Dacă aș fi eu să fi dat suport pentru aceste instituții media cred că ar fi trecut doar patru sau cinci instituții media. Pentru mine ar fi, de exemplu, mult mai important ca instituțiile sau organizațiile care aplică să fie evaluate și din punct de vedere al conținutului media pe care îl produc”, a declarat Gotişan.

Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, cel care a pus semnătura pe ordinul prin care au fost desemnați câștigătorii, susține că are încredere în Consiliul de experți. Iar lacunele identificate nu sunt chiar atât de mari.