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Primele rezultate după două zile de negocieri între Rusia și Ucraina. Ce acord au obținut mediatorii americani

Primele rezultate după două zile de negocieri între Rusia și Ucraina. Ce acord au obținut mediatorii americaniNegocieri Abu Dhabi. Sursa foto: X.com/Rustem Umerov
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Din cuprinsul articolului

Discuțiile trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina, desfășurate timp de două zile la Abu Dhabi, s-au încheiat miercuri, cu un prim rezultat concret anunțat de partea ucraineană. Rustem Umerov, șeful delegației Kievului, a transmis că participanții au ajuns la un acord de principiu privind un schimb amplu de prizonieri de război. Negocierile nu au eliminat însă divergențele dintre cele două state aflate în conflict, în special în privința teritoriilor și a garanțiilor de securitate.

Ucraina anunță un acord privind schimbul de prizonieri

La finalul celor două zile de discuții din Emiratele Arabe Unite, Rustem Umerov a prezentat principalele rezultate ale negocierilor printr-un mesaj publicat pe platforma X.

Oficialul ucrainean a transmis că următoarea etapă vizează stabilirea detaliilor necesare pentru aplicarea înțelegerii privind repatrierea militarilor capturați în timpul războiului.

„Am încheiat două zile de negocieri în Emiratele Arabe Unite. Principalul rezultat este că am ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri de război la scară largă. Acum lucrăm la finalizarea detaliilor și la punerea în practică a acestui acord. Repatrierea concetățenilor noștri rămâne una dintre prioritățile noastre principale. Facem tot ce este posibil pentru a ne asigura că fiecare ucrainean se întoarce din captivitate cât mai curând posibil”, a scris Umerov.

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razboi Rusia Ucraina / sursa foto: dreamstime.com

Garanțiile de securitate și reconstrucția Ucrainei au fost pe agenda discuțiilor

Un alt subiect important abordat de delegațiile celor trei state a fost viitorul Ucrainei după încheierea războiului. Discuțiile au vizat atât garanțiile de securitate solicitate de Kiev, cât și reconstrucția țării.

Rustem Umerov a precizat că fiecare parte a avut posibilitatea de a-și prezenta direct poziția, însă diferențele dintre participanți nu au fost eliminate.

„În cadrul formatului trilateral Ucraina–SUA– Rusia, am discutat despre instaurarea păcii și reconstrucția Ucrainei după război. Primul pas — să punem capăt războiului și să asigurăm garanții de securitate pentru Ucraina. În aceste două zile, părțile au avut ocazia să-și prezinte direct pozițiile. Rămân însă diferențe semnificative. Ne așteaptă încă multă muncă dificilă, dar există oportunități de a continua procesul de negociere”, a explicat oficialul ucrainean.

Disputele teritoriale rămân un obstacol în negocierile de pace

Deși reprezentanții Rusiei și Ucrainei au vorbit despre progrese, mediatorii americani au atras atenția că între cele două părți persistă o lipsă de încredere.

Potrivit Reuters, divergențele vizează mai multe chestiuni importante, printre care și problema teritorială, una dintre cele mai dificile teme ale negocierilor.

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