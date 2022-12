Când vor fi puse în circulație noile bancnote care poartă chipul regelui Charles al III-lea. Foto

Primele bancnote cu chipul regelui Charles al III-lea, care a preluat tronul după moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, pe 8 septembrie, au fost dezvăluite marţi de Banca Angliei şi vor intra în circulaţie la jumătatea anului 2024 în Regatul Unit.

„Portretul Regelui va apărea pe modelele existente ale tuturor celor patru bancnote polimerice (5 lire sterline, 10 lire sterline, 20 lire sterline și 50 lire sterline), fără alte modificări ale modelelor existente”, a spus Banca Angliei într-un comunicat.

Imaginea lui Charles al III-lea va apărea în locul portretului mamei sale pe faţa bancnotelor şi în fereastra de securitate transparentă, potrivit imaginilor difuzate de Banca Angliei.

Portretul lui Charles este o gravură realizată pe baza unei fotografii furnizate de familia regală în 2013, iar imaginile, finalizate în ultimele luni, au fost autorizate de monarh, a declarat un purtător de cuvânt al Băncii Angliei.

Today we unveiled the design of the King Charles III £5, £10, £20 and £50 banknotes. They are expected to enter circulation by mid-2024. You can continue to use polymer banknotes with a portrait of Queen Elizabeth II. Visit our website for more details. https://t.co/i5eqAhxrKY pic.twitter.com/BkYTZ0VopZ

— Bank of England (@bankofengland) December 20, 2022