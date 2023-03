Primăvară cu vreme capricioasă. Prognoza meteo de Paște 2023

Primăvara se anunţă capricioasă cu variații de temperatură, anunță meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). După un debut călduros, peste normalul perioadei, cu temperaturi de aproximativ 20 de grade Celsius, urmează o perioadă de răcire, care va aduce vremea la nivelul normal pentru această perioadă. Meteorologul Florinela Georgescu, director ANM, estimează că media temperaturilor se va încadra în normal, în această primăvară. Spre finalul primăverii, însă, s-ar putea ajunge și la vreme caniculară.

„În ultimele zile, am avut temperaturi cu mult mai ridicate decât normalul acestei perioade. Am simțit cu adevărat că primăvara a venit. Dar de fapt, repet, au fost temperaturi mult prea ridicate și atunci răcirea pe care o așteptăm ne va duce treptat la normalul acestei perioade. Deci, practic nu ceea ce am avut în ultimele zile este normal, ci mai degrabă regimul temic pe care îl vom avea săptămâna viitoare. Aceasta înseamnă că, cu variații de la o regiune la alta, de la o zi la alta”, a declarat meteorologul Florinela Georgescu.

Potrivit spuselor sale, maximele termice se vor încadra între 10 si 15 grade, iar vremea va fi schimbătoare. Vom avea și scurte episoade cu precipitații slabe, însă și unele cu ceva intensificări ale vântului. Tot la munte, în weekend este posibil ca, trecător, în zona cea mai înaltă să mai ningă.

„Trebuie să ne așteptăm în linii mari la un regim al temperaturilor apropiate de normă, și pe de altă parte și la episoade cu precipitații. Aceasta înseamnă, în zilele cele mai calde, temperaturi care pot depăși 20 de grade, dar în general care se încadrează între 10 şi 17-18 grade. Nopțile cele mai reci pot să aducă și ele temperaturi negative, dar așteptăm, per ansamblu, o creștere treptată a valorilor de temperatură, atât în cursul nopților, cât şi în cursul zilelor pe măsură ce avansăm spre luna aprilie, categoric în prima parte a lunii aprilie, odată cu mărirea duratei zilei”, a mai explicat directorul ANM.

Cum va fi vremea de Paște

Florinela Georgescu a estimat cum va fi vremea de Paște. Ea a precizat că se așteaptă la un regim al temperaturilor apropiat de normal. De asemenea este de așteptat o vreme cu puține ploi în acea perioadă, la jumătatea lunii aprilie.

„Va fi o vreme plăcută din punct de vedere termic, normală pentru a doua jumătate a lunii aprilie, precipitatii care ar putea să lipsească. Primăvara este un anotimp capricios și atunci este foarte greu de spus că în toată perioada de sărbătoare precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire. Dar nu există deocamdată semnalul unui episod cu ploi foarte puternice”, a precizat Florinela Georgescu.

Directorul ANM a precizat că ar trebui să ne așteptăm, în această perioadă, la precipitaţiile mai abundente care vin din zona Mării Mediterane. Zonele afectate vor fi cele deluroase și cele montane, îndeosebi cele din Carpatii Apuseni. Nu este exclus ca astfel de episoade să afecteze şi sudul ţării şi partea de vest. În opinia sa, ploile sunt necesare, în această perioadă, pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole.

Posibile temperaturi caniculare la sfârşitul primăverii

Spre finalul primăverii, în a doua jumătate a lunii mai, specialiștii în meteorologie se așteaptă la o încălzire accentuată a vremii. Aceștia cred că finalul primăverii și începutul verii va fi cu vreme caniculară.

Până atunci vom avea mai degraba un normal termic, cu maxime care să depăşească 20 de grade în cele mai calde zile pana la jumătatea lunii aprilie. Apoi temperaturile vor urca până la 25 de grade în zilele cele mai călduroase, până la finele lunii. Pe de altă parte, ultimii ani ne-au arătat ca nu e exclusă canicula, temperaturi de peste 30, 35 de grade, care să apară la sfârşitul primăverii”, a explicat Florinela Georgescu, conform România TV.