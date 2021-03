18 martie

Primăvara Astro(logiei)nomiei. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 18 martie s-au născut Edgar Cayce, Nicolai Rimsky-Korsakov, Rudolf Diesel, Luc Besson, Ion Finteşteanu, Horia Moculescu, Valeriu Ananaia, Ionel Drâmbă.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Chiril, Trofim şi Evcarpion.

Nimic în „Kalendar” după Alexii ţăranii se cam apucau de treburile primăverii!

„Evenimentul Zilei” din 18 martie 1949 – ia fiinţă NATO, prin tratatul semnat de SUA, Marea Britanie şi alte şapte ţări europene din Occident.

Este interesant de văzut cum se va comporta NATO în situaţia prezentă internaţională, foarte delicată. În istorie, întotdeauna, cei mari şi puternici s-au înţeles pe seama şi teritoriile celor mici, fără să se ţină seama vreodată de tratate şi alianţe, de garanţii şi promisiuni patetice!

Pe de altă parte gurile rele de la Quantico spun că NATO este Vrăjitorul din Oz. Bun numai ca să sperie, dar, la o adică…

Armele, muniţiile, echipamentul militar sunt foarte diverse în NATO, fiecare ţară semnatară s-a echipat cum a putut, sau cum au dictat afacerile şi comisioanele. Sunt peste 30 de tipuri de blindate grele, peste 25 de tipuri de artilerie, autopurtată sau remorcată, peste 20 de modele de arme de infanterie şi peste 10 tipuri de calibre, de diferite tipuri de muniţie, numai pentru infanterie, de exemplu. Racul, broasca şi cu barza pleacă la război, spunea într-un cerc restrâns generalul cu patru stele Phil Breedlove, un militar care îmi place mult.

Dimineața Astronomilor, DOA

Semnul Berbecului este primul din zodie. Începe la echinocțiul de primăvară și vestește un nou ciclu zodiacal, adică o reînnoire a vieții, deoarece primăvara este reînoirea naturii. Nu este întâmplător faptul că Dimineața Astronomilor a ales această dată importantă pentru a-și lansa campania „Primăvara Astro(logiei)nomiei”. O inițiativă foarte frumoasă, așa cum vom vedea, explicând mai întâi de unde vine ideea, conținutul proiectului și obiectivele.

Aceasta este, până la urmă, o idee amuzantă – de fapt în această perioadă depresivă avem nevoie de așa ceva. Totuși, oamenii știu în general foarte puțin despre astrologie. Desigur, ei cunosc horoscopul revistei lor, la TV sau al radioului, își cunosc și semnul astrologic și uneori chiar ascendentul. Si după? Și, mai presus de toate, este ceea ce știu ei astrologia, adevărul sau doar ce au reținut antreprenorii bine inspirați autonumiți ”astrologi” pentru a-și construi afacerea?

Pentru că, evident, astrologia este cu totul altceva, decât vedem la televizor. Este totuși necesar să o facem cunoscută și să fie auzită, ceea ce, în jungla media din vremea noastră, nu este o problemă ușoară: știm câte voci și minorități discordante au dreptul a vorbi. Minoritate? Bună întrebare!

Nu credeam însă că ”astrologii” sunt puțini la număr, având în vedere numărul de anunțuri, publicitate și chiar uneori, spam.

Și totuși, în această masă de astrologi care își oferă serviciul, câți sunt competenți ? Câți respectă pe clientul lor, nevăzînd în ei doar un portofel pe picioare? Foarte puțini.

Se poate spune că criticile sunt ușoar de făcut și că predic, oricum, pentru propria mea parohie fiind aici „judecător și părți interesate”, așa cum se spune legal. Cu siguranță, așa este, dar aș răspunde la rândul meu că avocații au procurorii lor, medicii Consiliul lor de disciplină și majoritatea celorlalte organisme profesionale au forumul lor respectiv, garantând etica și calitatea profesioniștilor din sector.

Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în lumea astrologică, chiar dacă Dimineața Astronomilor este, probabil, în prezent, ceea ce se apropie cel mai mult de un birou federal internațional, critic și autocritic și, prin urmare, garantează (cu mijloacele sale reduse) respectarea unui minim de reguli de către membrii săi și, sperăm, de câțiva, sau mai mulți, nemembri din afară.

De acolo, necesitatea acestei campanii numită „Primăvara Astro(logiei)nomiei”, a cărei natură este dublă: pe de o parte, lansarea unei campanii de informare despre ceea ce este astrologia. Și, pe pe de altă parte, să propună un anumit număr de practicanți care să corespundă unei abordări corecte a astrologiei.

Prin urmare, ”Le Printemps de l’astro(logie)nomie” este o campanie pe internet organizată de Dimineața Astronomilor, DOA, pentru a promova astrologia non-divinatorie. Această operațiune propune, de asemenea, să permită astrologilor profesioniști să renoveze imaginea disciplinei lor pentru a se distinge de astrologia mercantilă. Cea care face publicul larg să creadă că astrologia este o tehnică a clarviziunii sau, mai rău, un obiect inutil, care nu ține seama de niciun cod de etică.

Selecția finală a reținut doar teoreticienii și practicienii care ofereau consultații, afișându-și clar obiectivele și modul de lucru, refuzând să amestece astrologia și clarviziunea. Sau tarotul, runele etc.

Conceptele enunțate de astrologii/astronomii participanți pot fi rezumate după cum urmează:

– „Separare” fermă și definitivă între astrologie și clarviziune.

– Practicarea unei astrologii non-fataliste, evidențiind liberul arbitru și respectând individul, experiența și mediul său.

– Îndepărtarea dimensiunii predictive și „senzaționale” a astrologiei în favoarea unei practici îndreptate cu hotărâre spre ascultare, sprijin și sfaturi.

– Refuzul de a se implica direct sau indirect în activități care sunt în același timp mercantile, dubioase și chiar periculoase, cum ar fi diagnosticele paramedicale, anunțarea unui deces, tratamentul fără asistență externă a cazurilor grele (depresive, psihotice etc.), stabilirea horoscopului „semn cu semn”, fabricarea, în orice mod, a martingalelor destinate să aducă șanse la jocul de noroc, și, bineînțeles, tot ceea ce poate ieși din decepție sau vrăjtorie, ca înrolare sectară.

– Respectarea secretului profesional și prelucrarea datelor cu caracter personal conform normelor stabilite.

Mulți oameni ezită să facă saltul între dorința de a consulta un astrolog și actul de a face acest lucru. Și putem înțelege pentru că dacă, între profesioniști, este ușor să identificăm șarlatanul și practicantului onest, acest lucru este destul de dificil pentru public. Cu toate acestea, DOA trebuie să își asume un rol de observator și, prin urmare, propune să-și pună la dispoziția publicului abilitățile critice pentru a ajuta pe toată lumea să sorteze, să separe, așa cum se spune, grâul de pleavă.

Dar această campanie, dincolo de acest rol esențial de orientare, este menită mai ales să aibă o valoare educațională, ajutând utilizatorii de internet să înțeleagă ce este astrologia. Și mai presus de toate ceea ce nu este , ce poate oferi astrologia ca serviciu, dar și acolo unde este neputincioasă.

Prin urmare, Primăvara Astr(ologiei)nomiei își propune să combată o serie de concepții greșite. Acesta este, de exemplu, cazul „prezicerii viitorului”. Deoarece, un astrolog profesionist demn de acest titlu nu vă va spune niciodată ce se va întâmpla cu domnia voastră, cum, sau când. Pentru că ar fi să te privească de liberul tău arbitru, de conștiința ta și de controlul destinului tău. Astrologul vă poate ajuta să înțelegeți ce se întâmplă, să vă interpreteze deciziile și calitățile. Să faceți un bilanț al marilor perioade care vor veni fără a fi vreodată categoric, deoarece astrologul motivează în termeni de timp, tendințe și cicluri, nu în termeni de fapte și chiar mai puțin „viziuni “. Teoria nedeterminării, de care am mai pomenit.

Campania începe, în lume, pe 20 martie 2021, ziua echinocțiului de primăvară. La noi, eu fiind unicul participant român la DOA, campania a început demult, tot încerc să vă explic de una, de alta. Astrologesc și eu cum știu mai bine și am învățat la școală, cu certitudinea că speranța nu moare niciodată, cât timp mâine este o altă zi!

HOROSCOP 18 martie 2021

BERBEC Vrei să le faci pe toate, să controlezi tu totul! Astăzi lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine, este mai bine. Nu interveni, nici la muncă, nici acasa, nici măcar cu un sfat. O periodă favorabilă, mai ales pentru nativele zodiei. Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Sa nu fii foarte contrariat cind ”noutățile” tale, spuse in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul “am mai auzit asta”!

TAUR Stai liniştit şi aşteaptă să treacă ziua! Ce poţi să faci când nu ai chef de nimic? Mai nimic! Zâmbeşte mult, vorbeşte infatuat şi fii agitat, aşa lumea nu o să observe că nu faci nimic! Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Este normal, dacă nu ai făcut nimic, arăţi odihnit şi prosper. Până seara chiar că te simţi excelent.

GEMENI Ai mult de lucru şi multe trăiri. Ca rezultat, o să fii epuizat, obosit, fără speranţă, spre sfârşitul zilei. Mai poţi doar să-i spui partenerei, ca Napoleon: „Nu în noaptea asta, Josephine!” Îmi pare rău pentru tine… dar ceva-ceva se întâmplă şi în registrul bun. Îngerul responsabil, cel supărat, îşi aduce aminte că a fost programat să gândească numai de bine, să vorbească numai de bine şi să facă fapte numai bune, aşa că face el ce face şi primeşti, mai pe seară, o veste bună!

RAC Cu toate că astăzi ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O zi densă, cam obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de activitate. Seara, relaxantă! Ziua de astăzi se configurează ciudat – tu pari că eşti pusă în faţa unei decizii. Adică, de fapt, nu şti ce sa alegi intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală.

LEU Totuşi, te simţi mai bine! Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Munceşti, te odihneşti şi te gândeşti cu încredere la viitor. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte păcatele marilor feline. Le ştii tu care!

FECIOARĂ O zi mai dificilă. Pregăteşte-te să primeşti în plin şocul noului, paradoxal şi neaşteptat. Astăzi trebuie să încerci să te adaptezi, cu diplomaţie, fără să faci compromisuri costisitoare! În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Ziua de astăzi este favorabilă familiei, cuplului, legăturilor de sânge, de mir, sau pur şi simplu de afinităţi selective, sau, elective.

BALANŢĂ Cei din jurul tău aşteaptă astăzi mult de la tine. La serviciu lucrurile s-au încurcat şi toţi sunt cu ochii pe tine, tu să rezolvi! Acasă eşti aşteptat să faci cumpărături şi mici atenţii! Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nodul tău gordian, sau calcâiul lui Ahile, cum preferi, că antichitatea este plină de pilde, se numeşte viaţa ta amoroasă. Oricum, nu prea ai de unde alege! Aşa că aspectele favorabile pot fi pur teoretice.

SCORPION Ai un moral bun, eşti în formă bună. Eşti mai detaşat decât de obicei, mai calm şi cu zâmbetul pe buze! Ţi-au ieşit “ingineriile”! Eşti tare, dom’le, jos pălăria, dar nu te culca pe lauri! Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, dar şi in dragoste.

SĂGETĂTOR Ai şanse mari să ai o zi epuizantă, fără niciun moment de răgaz. S-au strâns multe probleme, ai mult de muncă şi puţine resurse. Cere ajutor, organizează-te, până nu te blochezi de tot! Până la urmă, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie, în alt domeniu decât de obicei. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

CAPRICORN Visezi cu ochii deschişi, dar problemele cotidiene, realitatea, te confiscă. Oferă-ţi momente plăcute şi vei avea o productivitate şi o eficienţă mai bune. Oamenii de succes sunt relaxaţi! Cu zodia în continuare relativ nepopulată de planete, exceptând pe Pluton, care hai să fim drepţi este mai mult o planetă mică, un planetoid, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar, din fericire, rareori, superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Concentrează-te, sau cere ajutor!

VĂRSĂTOR Ai nevoie de un plan, de o strategie, de o structură, organizare, ca să poţi avansa în interesele tale. Patinezi pe loc, eşti ţinut să avansezi pe drumul tău de forţe contrare şi opuse. Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi obositoare, dar foarte plăcută. Seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol. Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou.

PEŞTI Eşti pe drumul cel bun! Reuşita pare aproape, nu te lăsa acum. Dar, după ce termini activitatea cotidiană parcă ai dori şi un film, un spectacol. Pe net, sigur că da. Respectă-te, dacă vrei să fii respectat! Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină puţin cam monotonă şi plictisitoare de zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul carierei tale. Dar, nu uita că trebuie să te şi relaxezi şi să te distrezi! Acasă, în barul din bucătărie.