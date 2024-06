Primarul PNL din Tulcea, denuțat de viceprimarul PSD la ANI. Este acuzat de conflict de interese

Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a acuzat pe Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, de conflict de interese după ce a semnat o autorizație de construire pentru o companie de la care ulterior a cumpărat un imobil. Se pare că la mijloc ar exista jocuri politice, iar cel care l-a denunțat pe actualul edil al Tulcei este viceprimarul Dragoș Simion, membru al PSD.

Ștefan Ilie este acuzat de ANI de luarea de decizii și emiterea de acte administrative care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial pentru sine în timp ce a fost primar al Municipiului Tulcea. Marți, ANI a informat că Ștefan Ilie a emis autorizații de construire și certificate de urbanism pentru societatea comercială de la care a achiziționat ulterior un imobil.

Primarul municipiului Tulcea susține că apartamentul în cauză a fost cumpărat în rate încă din 2018, de pe vremea în care era primar al comunei Luncavița și a fost achiziționat la prețul actual al pieței.

„ANI consideră că eu mă aflu într-un conflict de interese pentru că eu am semnat autorizația de construire și certificatul de urbanism la societatea de la care am achiziționat apartamentul. Eu m-am achiziționat un apartament în rate, mai am mulți ani până îl voi plăti. Conform prețului pieței, nu am obținut vreo facilitate, un preț mai mic sau alte tipuri de interese materiale care fac evaluarea unui conflict de interese și prin comunicat înțeleg, că eu nu am primit raportul de evaluare.

De-a lungul timpului ANI a tot solicitat document, nu doar în speța asta. Dosarul despre care vorbește ANI este din 2018 încă de când eram primarul comunei Luncavița, am avut zeci, sute de reclamații. Este firesc ca evaluatorii de acolo să-mi solicite documente.

Am fost acuzat de-a lungul timpului că am imobile pe malul mării, au văzut că nu este așa, că am angajat rude. Aici ei spun că eu sunt într-un conflict de interese că am semnat aceste autorizații, în urma cărora am dobândit foloase materiale, orice folos necuvenit.

Eu nu am cumpărat ceva care să fie sub prețul pieței. Prevederile care sunt în lege, într-adevăr, ele sunt ambigue, pot duce la niște situații de-a dreptul penibile. După același temei legal, eu dacă am contract cu Enel, pentru furnizarea de curent electric la mine acasă, însemnă că nu am voie să semnez vreo autorizație sau vreun act față de Enel.

Asta e o nebunie, eu am inclusiv contracte de a scoate stâlpii de pe trotuare. Eu dacă am un credit la o bancă, nu aș putea să semnez vreun act în calitate de primar pentru banca respectivă. Legea este atât de permisivă încât nu ai cum să nu ai ceva care să incrimineze acest conflict de interese”, a declarat edilul pentru publicația Replica de Constanța.