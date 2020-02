Viceprimarul cu atribuţii de primar al stațiunii Predeal, Sebastian-Constantin Fleşieru, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și perioadă de supraveghere de doi ani, pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Decizia a fost pronunţată de Curtea de Apel Braşov în 29 ianuarie şi este definitivă. Conform aceleiași sentințe, edilul va trebui să execute 60 de zile de muncă în folosul comunității, fie în cadrul Primăriei Predeal, fie la Primăria Braşov.

În plus, Curtea de Apel Brașov îl mai obligă pe Fleşieru să plătească 100 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată avansate de stat în apel, și îi interzice să se mai urce la volan timp de doi ani. În plus, instanța ”obligă inculpatul să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate”, se mai arată în minuta disponibilă pe portalul instanțelor.

Pentru această faptă, Fleşieru a fost condamnat inițial de Judecătoria Zărneşti, dar a făcut apel, cererea fiindu-i respinsă de Curtea de Apel Braşov, după un an de procese.

Potrivit presei locale, Sebastian-Constantin Fleşieru, este în proces cu PNL, partid din care face parte, dar care i-a retras sprijinul politic. Dosarul este încă pe rol. El are atribuții de primar din 2017, după ce fostul edil, Liviu Cocoș, și-a pierdut mandatul fiind condamnat la un an închisoare pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. În plus, Prefectura Braşov a început în toamna anului trecut demersurile pentru dizolvarea consiliului local Predeal.

Sursa foto: Bzb.ro

