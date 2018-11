Primăroa Timișoara se îndatorează pentru a salva compania de termoficare

Societatea de termoficare din Timișoara funcționează cu împrumuturi. Primarul Nicolae Robu a despre creditul de peste o sută de milioane de lei pe care Primăria Timișoara l-a luat de la Trezorerie pentru plata facturilor companiei Colterm în sezonul rece.





“Banii au venit și au fost virați în contul Colterm, astfel că în această iarnă nu există riscul că va fi întreruptă furnizarea agentului termic. Creditul era absolut necesar”, a arătat primarul Timișoarei.

Marea problemă însă o reprezintă datroriile istorice. ”În urma acestei implicări, s-a ajuns la un bilanț pozitiv, Colterm acum este pe plus. Din păcate, datoriile istorice, pe care nu le putem achita fără un credit bancar, aduc penalități și majorări în fiecare an. Nu am nicio vină că am moștenit 200 de milioane sau nu știu exact cât a fost la început. S-a înțeles că nu e așa simplă problema”, a mai precizat Nicolae Robu. El spune că municipalitatea face deja diligențe să obțină un credit bancar pentru plata acestor datorii.

