Primăria Sectorului 1, zguduită de un nou scandal-monstru. Clotilde Armand e acuzată că a luat mașinile hibrid de la Poliția Locală și le-a dat oamenilor ei

În urmă cu două zile, a avut loc o ședință maraton a Consiliul Local al Sectorului 1 . ”Stirea zilei este una stupefianta: se pare ca o parte din stafful administrativ al primarului Armand a primit masini noi noute ale Politiei Locale, desi nu era legal. Iar acestia le-au cam luat peste tot, inclusiv in concedii in afara tarii. Consiliul Local a votat astazi crearea unei comisii de ancheta interna pentru a intelege ce s-a intamplat cu acest patrimoniu care ar fi trebuit folosit de agentii politiei locale in misiunile lor, nu de catre consilierii personali ai primarului.” a notat consilierul PNL Daniel Ciungu pe Facebook.