Primarul pictat pe pereții bisericii, lângă sfinți. Surpriza avută de enoriași. Video

Un primar din comuna Tomnatic, județul Timiș, a fost pictat pe pereții bisericii din localitate. Sătenii care vin la lăcașul de cult pot vedea picturi cu sfinți și cu edilul Stoian Vasui, a cărui chip a fost desenat din bugetul comunei.

La costum și cu cravată, primarul din comuna Tomnatic apare pictat alături de Înalt Preasfințitul Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Stoian Vasiu a declarat însă că „așa este tradiția, așa se face, ctitorul bisericii se pictează în biserică”.

„Când se construiește un lăcaș de cult, așa este orânduiala bisericii, după cum ni s-a spus. Așa ne-a spus că este orânduiala. M- am opus, nu am vrut, dar să știți că nu a fost ideea mea”, a declarat Stoian Vasiu, primarul localității Tomnatic.

Primarul comunei a mai spus că nu el a dorit să fie pictat în biserică, ci reprezentanții Mitropoliei Banatului. El a declarat că nu are „studii teologice” și că a acceptat.

Primarul a mai spus că a făcut foarte multe lucruri bune pentru comună și că nu vrea ca imaginea lui să fie stricată pentru o pictură. El a declarat că a luat deja măsuri în acest sens. De altfel, enoriașii care au mers la biserică, a avut o surpriză: primarul a fost șters de lângă sfinți și înlocuit cu mai mulți cetățeni.

„Nu mai vreau circuri. Nu a fost ideea mea să fac chestia asta. Am pus să fie ștearsă pentru că nu vreau să îmi fie terfelit numele aiurea, pentru că am făcut un lucru bun pentru comunitatea mea. Mi s-a spus că asta este rânduiala Bisericii și am ascultat. Îmi asum greșeala de a asculta de cineva și de a nu face ceea ce vreau eu. Eu am făcut în comuna Tomnatic proiecte de milioane de euro, am făcut o comună europeană, nu am tăiat o panglică o dată. Nu avem nevoie de titulaturi. Eu sunt un primar de peste 90 la sută prin munca mea, prin ceea ce fac”, a declarat primarul din Tomnatic.