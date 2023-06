Prima ședință de judecată în dosarul afaceristului de la Chișinău care a înșelat sute de persoane de pe ambele maluri ale Prutului, deturnată

Afaceristul, care se află acum în Penitenciarul nr.13, a fost reţinut la Aeroportul Internaţional Chişinău, în luna ianuarie a anului curent, în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova.

La sfârșitul lunii ianuarie, oamenii legii au reținut alte cinci persoane, după ce l-au plasat în arest pe fondatorul companiei, inițiind 17 cauze penale, cu un prejudiciu care depășește 10 milioane de lei.

Pentru ce este judecat Șaran

Primele probleme la Bismobil Kitchen au apărut în România, la reţeaua de magazine din Cluj. Presa clujană a scris că autorităţile din România au pornit un dosar penal după ce a fost închis primul magazini, iar mai mulţi români nu au mai văzut mobilierul de bucătărie, chiar dacă au plătit pentru el. Într-o declaraţie pe Facebook, Mihail Şaran a dat vina pe războiul din Ucraina, ţara de unde ar fi procurat materia primă pentru fabricarea bucătăriilor.

La Chişinău, zeci de persoae au depus plângeri la poliţie, după ce au plătit mii de lei pentru bucătării de la Bismobil Kitchen, dar nu au mai ajuns să vadă nici mobilierul, nici banii. Printre victimele lui Mihail Şaran, sunt și oameni ai legii, inclusiv șefi ai unor procuraturi.

Inițial, Judecătoria Chișinău a eliberat mandat de arestare pentru 20 de zile. După expirarea mandatului, Mihail Șaran a fost plasat în arest la domiciliu. La finele lunii martie, procurorii au solicitat instanței ca Șaran să fie plasat din nou în penitenciar, pe motiv că ar fi influențat martorii și părțile vătămate.

Învinuitul nu a mai așteptat verdictul, și-a smuls brățara electronică de la picior și a fugit.

Poziția lui Șaran

După 4 zile de la evadare, fondatorul Bismobil Kitchen, Mihail Șaran a venit cu un mesaj în care explică evadarea. Acesta a argumentat fuga prin faptul că a piedut încrederea în justiție și că nu este auzit, respectiv era sigur că va fi nevoit să se întoarcă în Penitenciarul nr. 13, motiv pentÎn mesajul care a apărut în spațiul public, Mihail Șaran menționeaza că tot ce se petrece în acest caz ar fi „o mascaradă umilitoare pentru mine și familia mea, pentru prieteni și pentru cei care sunt cu mine permanent. Am ajuns să fiu fugar, fugar în țara mea proprie unde am depus suflet”.

„În primul rând voi explica de ce am fugit pe 7 aprilie: Am pierdut încrederea în justiție, am înțeles că nu sunt auzit, mă vor închide cu orice preț, am înțeles că nu are sens să aștept pronunțarea, deoarece o să fie pozitivă pentru procurori și negativă pentru mine, de aceea am și plecat acasă, însă lângă casă deja mă aștepta grupa operativă care dorea să mă aresteze cu o placere deosebită, aceiași grupă care mi-a făcut percheziții la domiciliu pe 03.04.2023. Fără niciun temei au intrat în casă sub pretext înșelător de a mă vizita, însă odată intrați în apartament au scos ordin de la procuratura PCCOCS de percheziții în Flagrant art. 125 (prostii). Au ridicat telefonul meu mobil și au plecat, spontan și fără multe explicații, asta și a fost motivul pentru care am fugit pe 7 aprilie, cine ar pleca la Penitenciarul 13 (benevol), mai ales că condițiile sunt inumane…”, a scris Mihail Șaran.

Afaceristul a fost reținut peste o săptămână și plasat în arest preventiv.