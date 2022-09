Prima reacției a Republicii Moldova după amenințările lui Serghei Lavrov. Soluție pașnică și politică

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat joi, 1 septembrie, Republica Moldova că o situaţie de ameninţare la adresa securităţii trupelor ruse în Transnistria, regiune separatistă din estul republicii, riscă să declanşeze o confruntare militară cu Moscova. În acest context, ministrul a mai adăugat autorităţile moldovene că trebuie să înţeleagă că formarea unor ameninţări la adresa securităţii forţelor de menţinere a păcii din Transnistria va fi considerată un atac.

Moscova susţine că armata sa se află în stânga Nistrului pentru a menţine pacea şi stabilitatea. Totuși, Chişinăul doreşte ca Rusia să-şi retragă Grupul Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria (GOTR). Acest grup a fost creat pe rămăşiţele fostei Armate a 14-a a URSS în regiue.

Serghei Lavrov a dat exemplul Osetiei

„Toţi ar trebui să înţeleagă că orice acţiune care ar pune în pericol securitatea trupelor noastre (în Transnistria) va fi considerată – în conformitate cu dreptul internaţional – drept un atac asupra Rusiei, aşa cum s-a întâmplat în Osetia de Sud, când trupele noastre de menţinere a păcii au fost atacate de (fostul preşedinte georgian) Saakaşvili”, a afirmat Lavrov.

Acel eveniment din 2008 a dus la un război de cinci zile în care forţele ruse au ocupat mai multe oraşe georgiene. La scurt timp după aceea, Moscova a recunoscut independenţa regiunilor separatiste georgiene Osetia de Sud şi Abhazia. Transnistria depinde puternic de sprijinul Moscovei. Zona a raportat o serie de atacuri sporadice în aprilie, amplificând şi mai mult tensiunile deja crescute în urma invaziei Rusiei în Ucraina, care se învecinează cu Republica Moldova.

Reacția autorităților de la Chișinău

Abordarea Chişinăului privind modul de rezolvare a conflictului transnistrean rămâne neschimbată. De asemenea, autoritățile vizează soluţionarea conflictului pe căi paşnice şi politice. Mariana Sarî, ofiţerul de presă al Biroului Politici de Reintegrare, a declarat că autorităţile de la Chişinău îşi doresc să soluţioneze conflictul transnistrean ”pe căi paşnice şi politice, cu identificarea unei soluţii durabile şi atotcuprinzătoare, care să respecte caracterul unitar, suveran şi teritorial indivizibil al Republicii Moldova, consolidând statalitatea, reconstituind spaţiile unice şi completând reformele structurale asumate pe întreg teritoriul ţării”.

În privința declarației lui Serghei Lavrov privind disponibilitatea Moscovei de a face totul pentru a apăra interesele populaţiei rusofone din Republica Moldova, Biroul Politici de Reintegrare a subliniat că ”drepturile şi libertăţile acestora nu se încalcă (…) în raioanele din est (în domeniile public, educaţional, media etc)”.

”Mai mult, în negocierile dintre Chişinău şi Tiraspol limba de comunicare şi de purtare a corespondenţei este limba rusă”, a adăugat reprezentanta acestui birou. În plus, ea a mai adăugat că în acest an, au avut loc şase întrevederi de lucru între Chişinău şi Tiraspol la nivel de reprezentanţi politici. În plus, alte 12 şedinţe ale grupurilor de lucru sectoriale au avut loc, informează Știri TVR.