Kovesi susține că numirea sa este o reuşită a tuturor românilor care au susţinut lupta anticorupţie și au făcut reale demersuri în acest sens.

„E un pas important în procedură, va trebui să aşteptăm decizia oficială. Privind votul de azi e o recunoaştere a activităţii depuse de tot sistemul de justiţie, o reuşită a tuturor românilor care au susţinut lupta anticorupţie. A contat şi că am obţinut primul loc dupa interviul tehnic.

Acest vot e de încredere, de susţinere a unei societăţi care a susţinut valorile europene.

Sper ca această numire, dacă se va finaliza, să reprezinte pentru toţi procurorii şi judecătorii români o motivare să sprijine lupta anticorupţie. Să lştie că profesionalismul şi consecvenţa sunt singurele importante când vrei să reuşeşti”, a spus Kovesi.

Întrebată în legătură cu suspiciunile şi acuzele la care se referă Viorica Dăncilă, Kovesi a răsăuns: „Aş vrea să nu intru în dialog cu niciun politician. Nu comentez ce spun politicienii, nu am răspuns, nu o s-o fac nici acum. Am văzut că a fost o discuţie cu privire la votul pe care România l-ar fi dat sau nu l-ar fi dat împotrivă, nu am nicio informaţie oficială. Importantă a fost susţinerea a mii şi mii de oameni din România, care m-au susţinut în această procedură plină de obstacole. Din acest punct de vedere, România m-a susţinut.”, a declarat Kovesi pentru Digi24.

