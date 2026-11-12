Uniunea Europeană a transmis, prin vocea comisarei pentru Extindere, Marta Kos, că Republica Moldova este singura care poate decide dacă unirea cu România ar putea reprezenta o alternativă pentru integrarea europeană.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat TV8 din Republica Moldova, în care oficiala europeană a fost întrebată dacă reunificarea celor două state ar putea deveni un „plan B” în cazul unor dificultăți în procesul de aderare la UE.

„Aceasta este o chestiune asupra căreia doar dumneavoastră puteți decide. Este exclusiv decizia dumneavoastră”, a răspuns Marta Kos.

Comisara europeană a subliniat că Republica Moldova se află în procesul de armonizare a legislației naționale cu normele comunitare, pentru a îndeplini condițiile necesare aderării. Totuși, alegerea modului în care Chișinăul va ajunge în Uniunea Europeană aparține autorităților și cetățenilor moldoveni.

„Dar modul în care veți adera este decizia voastră”, a precizat oficiala europeană, în emisiunea „Новая неделя” de la TV8.

O poziție similară a exprimat anterior și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a afirmat că Republica Moldova trebuie să își decidă singură viitorul.

Subiectul unirii a revenit în prim-plan după declarațiile președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru reunificarea cu România în cazul organizării unui referendum.

Într-un interviu acordat publicației maghiare Válasz, lidera de la Chișinău a explicat că securitatea țării este un argument important, în contextul amenințării rusești. Ea a recunoscut însă că, în prezent, unirea nu beneficiază de suficient sprijin popular, în timp ce integrarea europeană este susținută de majoritatea populației.

La rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că unirea nu trebuie privită ca un simplu plan de rezervă. El a invocat legăturile istorice, lingvistice și culturale dintre cele două state și a susținut că apropierea de România depășește nivelul unui parteneriat strategic.

Șeful Guvernului de la Chișinău a indicat însă integrarea europeană drept obiectivul imediat al țării, afirmând că cele două state s-ar putea regăsi împreună în cadrul Uniunii Europene.