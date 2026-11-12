Prima reacție a Comisiei Europene privind unirea Republicii Moldova cu România. Ce spune Marta Kos despre un posibil „plan B” pentru aderarea la UE
- Iuliu Vlădescu
- 12 noiembrie 2026, 14:09
Uniunea Europeană a transmis, prin vocea comisarei pentru Extindere, Marta Kos, că Republica Moldova este singura care poate decide dacă unirea cu România ar putea reprezenta o alternativă pentru integrarea europeană.
„Este exclusiv decizia dumneavoastră”
Declarația a fost făcută într-un interviu acordat TV8 din Republica Moldova, în care oficiala europeană a fost întrebată dacă reunificarea celor două state ar putea deveni un „plan B” în cazul unor dificultăți în procesul de aderare la UE.
„Aceasta este o chestiune asupra căreia doar dumneavoastră puteți decide. Este exclusiv decizia dumneavoastră”, a răspuns Marta Kos.
Comisara europeană a subliniat că Republica Moldova se află în procesul de armonizare a legislației naționale cu normele comunitare, pentru a îndeplini condițiile necesare aderării. Totuși, alegerea modului în care Chișinăul va ajunge în Uniunea Europeană aparține autorităților și cetățenilor moldoveni.
„Dar modul în care veți adera este decizia voastră”, a precizat oficiala europeană, în emisiunea „Новая неделя” de la TV8.
Și Roberta Metsola crede că Republica Moldova trebuie să-și decidă singură viitorul
O poziție similară a exprimat anterior și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a afirmat că Republica Moldova trebuie să își decidă singură viitorul.
Subiectul unirii a revenit în prim-plan după declarațiile președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru reunificarea cu România în cazul organizării unui referendum.
Într-un interviu acordat publicației maghiare Válasz, lidera de la Chișinău a explicat că securitatea țării este un argument important, în contextul amenințării rusești. Ea a recunoscut însă că, în prezent, unirea nu beneficiază de suficient sprijin popular, în timp ce integrarea europeană este susținută de majoritatea populației.
Premierul Tofan spune că unirea Republicii Moldova cu România nu e doar „plan de rezervă”
La rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că unirea nu trebuie privită ca un simplu plan de rezervă. El a invocat legăturile istorice, lingvistice și culturale dintre cele două state și a susținut că apropierea de România depășește nivelul unui parteneriat strategic.
Șeful Guvernului de la Chișinău a indicat însă integrarea europeană drept obiectivul imediat al țării, afirmând că cele două state s-ar putea regăsi împreună în cadrul Uniunii Europene.