Republica Moldova. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), formațiune pro-rusă, boicotează ședința specială a Parlamentului de luni, 9 noiembrie. La eveniment, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, urmează să susțină un discurs despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Socialiștii spun că opoziția nu are dreptul să ia cuvântul. De asemenea, deputații nu ar putea face declarații politice sau adresa întrebări oficialei europene. PSRM acuză majoritatea parlamentară că limitează drepturile opoziției.

Decizia a fost anunțată luni, 9 noiembrie, cu câteva ore înainte de evenimentul programat la ora 14:00. Deși refuză să participe la întâlnirea cu unul dintre principalii oficiali europeni responsabili de procesul de extindere a Uniunii Europene, reprezentanții PSRM susțin că gestul lor nu are legătură cu geopolitica.

Formațiunea acuză majoritatea parlamentară, condusă de PAS, că ar fi restrâns drepturile opoziției. Socialiștii afirmă că ședința ar fi fost organizată pentru a oferi actualei guvernări ocazia de a primi aprecieri din partea oficialilor europeni, fără ca opoziția să poată interveni.

Într-o declarație publică, socialiștii au anunțat că boicotează reuniunea și au criticat formatul stabilit pentru desfășurarea acesteia.

„Fracțiunea Partidului Socialiștilor anunță oficial că refuză să participe la viitoarea ședință a Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul căreia este programat discursul comisarei europene Marta Kos.

Motivul acestei decizii îl constituie faptul că majoritatea parlamentară limitează în mod deliberat drepturile opoziției. Potrivit regulamentului impus pentru viitoarea ședință, suntem privați de posibilitatea de a reprezenta pe deplin interesele alegătorilor noștri: ni s-a refuzat din start dreptul de a lua cuvântul, nu este prevăzută posibilitatea de a face declarații politice și ne este interzis să adresăm întrebări comisarei europene”, se arată în declarația socialiștilor.

Reprezentanții PSRM susțin că prezența lor la eveniment, în aceste condiții, ar însemna acceptarea unui format pe care îl consideră nedemocratic.

„Nu intenționăm să fim prezenți în calitate de simplu decor la un eveniment al cărui unic scop este elogierea publică a actualului regim al Maiei Sandu de către oficialii europeni. Participarea la o ședință în care celei mai mari forțe de opoziție din țară i s-a refuzat din start dreptul la cuvânt ar însemna legitimarea unor practici nedemocratice”, afirmă formațiunea.

PSRM insistă că decizia de a boicota ședința nu reprezintă o poziționare împotriva integrării europene. Formațiunea susține că nemulțumirea sa vizează modul în care majoritatea parlamentară a organizat întâlnirea cu Marta Kos.

În același timp, socialiștii contestă mesajele guvernării despre progresele înregistrate de Republica Moldova pe calea aderării la UE. Aceștia califică discursurile despre succesele integrării europene drept exagerate. Mai mult, ei afirmă că situația reală a populației este diferită de imaginea prezentată de autorități.

Partidul acuză guvernarea că ar folosi obiectivul aderării la Uniunea Europeană pentru a distrage atenția de la problemele interne și lansează acuzații privind controlul instituțiilor statului și restrângerea libertăților democratice.

„Subliniem că decizia noastră nu este o chestiune de geopolitică. Problema constă în faptul că discursurile triumfaliste ale partidului de guvernământ despre succesele parcursului european nu au absolut nimic în comun cu realitatea cotidiană a cetățenilor Republicii Moldova. Prin sloganuri frumoase despre integrare, guvernarea încearcă să ascundă o criză internă profundă. Sub ochii noștri are loc acapararea sistematică a instituțiilor statului. Eliminarea normelor democratice fundamentale și instaurarea unei cenzuri totale. Faptul că opoziției i se interzice până și să adreseze întrebări între pereții celui mai înalt organ legislativ reprezintă cea mai clară dovadă în acest sens”, susțin socialiștii.

Decizia socialiștilor vine în contextul vizitei la Chișinău a comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, și al Conferinței anuale privind extinderea Uniunii Europene.

Ședința specială a Parlamentului este programată pentru luni, 9 noiembrie, la ora 14:00. În fața deputaților, oficiala europeană urmează să vorbească despre procesul de aderare a Republicii Moldova. De asemenea despre foaia de parcurs și angajamentele necesare pentru respectarea calendarului de integrare.