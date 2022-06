Prima mare instanță aplică decizia CCR pe prescripție. Curtea de Apel Cluj a eliberat un om de afaceri condamnat pentru spălare de bani

Miercuri, 15 iunie 2022, judecătoarele Oana Maria Ivanciuc și Georgiana Rodica Farcas-Hingan de la Curtea de Apel Cluj au decis eliberarea omului de afaceri Gheorghe Cicio, condamnat în aprilie 2022 la 3 ani închisoare cu executare pentru spălare de bani.

Decizia a fost argumentată cu deciziile CCR privind prescripția specială.

În temeiul art. 431 Cod procedura penala, cu trimitere la art. 426 lit. b C.proc.pen., admite în principiu contestația în anulare promovata de contestatorul apelant-inculpat C.G.. În temeiul art. 430 din C.proc.pen., suspendă executarea Deciziei Penale Nr. 602/A/29.04.2022, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 902/100/2018, până la soluționarea pe fond a contestației în anulare. Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului C.G., din executarea pedepsei ce face obiectul mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 280/2020, dacă nu este reținut sau arestat preventiv în altă cauză. Fixează termen pentru judecarea temeiniciei contestației în anulare la data de 28.09.2022, ora 09:00, sala 153, pentru când dispune citarea contestatorului.

Definitiva. Pronunțată în ședință publică azi, 15.06.2022.

Document: Hotărâre intermediară 6/2022 15.06.2022”.

Ce spune avocatul afaceristului

Soluția Curții de Apel Cluj a fost pronunțată în temeiul art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală potrivit căruia: “Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare în următoarele cazuri: … b) când inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal”.

Avocatul afaceristului a declarat că este pentru prima dată când s-a discutat la Curtea de Apel Cluj despre prescripția specială, tocmai ca urmare a Deciziei CCR 358/2022: ”Am avut o contestație în anulare pe mai multe motive, formulata mai demult – aceasta fiind explicația pentru care am obținut un termen așa de repede. Inițial ni s-a stabilit termen în 29 septembrie, iar apoi ni s-a preschimbat în 15 iunie pentru a discuta admisibilitatea în principiu. Între timp a apărut și Decizia 358 (referitoare la întreruperea prescripției penale) și atunci am completat și am fundamentat o parte din argumentare pe această componentă.

Acum nu mai este nicio o controversă: Curtea spune clar că nu este interpretativă (n.r. – Decizia CCR 297/2018 privind prescripti specială, confirmată de Decizia CCR 358/2022) și singura soluție corectă este contestația în anulare pentru hotărârile în care s-a constatat că la momentul la care s-a pronunțat, nu s-a discutat despre prescripția răspunderii penale. Dacă s-ar fi discutat despre prescripție și instanțele ar fi spus că nu este prescrisă la acel moment, ar fi o discuție dacă funcționează contestația în anulare. Eu am explicat instanței că nu am mai discutat despre acest subiect – nici instanța, din oficiu, nici noi -, motiv pentru care am discutat despre prescripție astăzi, pentru prima dată. Instanța a considerat că argumentarea noastră este convingătoare”.

Argumentele avocatului

„Cu privire la temeiul prevăzut de art. 426 lit. b Cod proc. pen.

Instanța de apel a dispus în mod greșit condamnarea inculpatului pentru infracțiunea de spălare de bani deși în speță intervenise prescripția răspunderii penale

Decizia nr. 358 din 26.05.2022, Curtea Constituțională a confirmat că cel târziu de la momentul publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018 +45 de zile și până la momentul 30.05.2022 instituția întreruperii termenului de prescripție a răspunderii penale nu mai era una funcțională, fiind lipsită de conținut.

Prin Decizia nr. 358 din 26.05.2022, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional art. 155 alin. 1 Cod penal

În explicitarea motivelor care au stat la baza admiterii excepției de neconstitutionale. Curtea a arătat că:

Prin Decizia nr.297 din 26 aprilie 2018, Curtea Constituțională a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedura în cauză din cuprinsul dispozițiilor art.155 alin. (1) din Codul penal este neconstitutionala întrucât este neclară, imprevizibilă, incoerentă și lipsită de previzibilitate, de natura a crea persoanei care are calitatea de suspect sau de inculpat o situație juridică incertă referitoare la condițiile tragerii sale la răspundere penală pentru faptele săvârșite.

La pronunțarea deciziei de față, Curtea a observat că, după publicarea Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018, legiuitorul nu a intervenit, potrivit art. 147 alin. (1) din Legea fundamentală, în sensul punerii de acord a prevederilor constatate că fiind neconstitutionale cu dispozițiile Constituției și nu a luat măsuri pentru înlocuirea acestei sintagme și stabilirea unor condiții clare prin care să se poată dispune întreruperea prescripției răspunderii penale, prin introducerea unor termeni univoci cu privire la condițiile și termenul întreruperii prescripției. Așadar, din anul 2018 și până în prezent, legiuitorul a ignorat efectele obligatorii ale Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018, generând astfel un viciu de neconstitutionalitate mai grav, întrucât textul de lege rămas în vigoare – ‘cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea’ – este un text incomplet și, prin urmare, inaplicabil. Mai mult, din cauza lipsei intervenției active a legiuitorului, în această perioadă instanțele de judecată au interpretat și aplicat în mod diferit/neunitar aceasta normă juridică. ”, potrivit luju.ro.