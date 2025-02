Prima discuție dintre Hurezeanu și Grenell după discursul lui JD Vance. Subiectele abordate

Emil Hurezeanu, ministrul Afacerilor Externe al României, a avut o întâlnire cu ambasadorul SUA, Richard Grenell, trimisul special al președintelui Donald Trump, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen. Aceasta reprezintă prima întâlnire la nivel înalt dintre cei doi oficiali și are loc pe fondul criticilor aduse de vicepreședintele SUA, J.D. Vance, cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din România.

„Emil Hurezeanu a avut un schimb de opinii concentrat cu Ambasadorul SUA Richard Grenell, trimisul special al președintelui Trump, în contextul Conferinței de Securitate de la Munchen. Discuția, între doi colegi ambasadori la Berlin, a vizat teme de actualitate de interes comun pentru România și SUA”, se arată într-o postare a Ministerului de Externe.

