Prima declarație a lui Trump după tentativa de asasinat

Fostul președinte și actual candidat Republican pentru Casa Albă, Donald Trump, a făcut o primă declarație după tentativa de asasinat.

„Am fost împușcat... a curs mult sânge”, a scris fostul lider al SUA pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Donald Trump a emis o primă declarație după ce a fost împușcat de la mitingul său din statul Pennsylvania.

Fostul președinte și actualul candidat al Partidului Republican a declarat că a fost „împușcat” în „partea superioară a urechii drepte” și că „a curs mult sânge”.

În postarea de pe Truth Social, Trump le-a mulțumirt agenților Secret Service și forțelor de ordine pentru „răspunsul rapid” după tentativa de asasinat.

Condoleanțe pentru familia participantului la miting ucis

„Cel mai important, vreau să transmit condoleanțe familiei persoanei de la miting care a fost ucisă și, de asemenea, compasiunea pentru familia unei alte persoane care a fost grav rănită”.

Trump a continuat: „Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în țara noastră”.

„Deocamdată nu se știe nimic despre trăgător, care acum este mort”.

Ce a simțit Trump când a fost împușcat

„Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Am știut imediat că ceva nu este în regulă, în sensul că am auzit un șuier, împușcături și imediat am simțit glonțul sfâșiind pielea”.

„A curs mult sânge, așa că mi-am dat seama atunci ce se întâmplă”.

„DUMNEZEU SĂ BINECUVENTEZE AMERICA!”, a încheiat Donald Trump.