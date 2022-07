Prim-ministrul Mario Draghi îşi dă demisia, preşedintele o refuză

Mario Draghi, confruntat cu destrămarea coaliţiei sale, a anunţat în Consiliul de miniştri că îşi va da demisia joi seara, a arătat guvernul, notează France24.

„Vreau să vă anunţ că în această seară îi voi remite demisia mea preşedintelui Republicii”, Sergio Mattarella, a declarat Mario Draghi, potrivit afirmaţiilor relatate de un comunicat al serviciilor sale. O demisie pe care preşedintele italian a refuzat-o.

Mai devreme în cursul zilei, Mişcarea 5 stele (M5S, antisistem), membră a coaliţiei de la putere, boicotase un vot de încredere pe un text discutat în Senat.

Conform anunţului făcut miercuri seara de Giuseppe Conte, predecesorul lui de Mario Draghi şi actualul şef al M5S, senatorii partidului său nu au participat la votul de încredere cerut de executiv cu ocazia votării unui decret lege cu măsuri de circa 23 de miliarde de euro pentru a ajuta familiile şi companiile care se confruntă cu inflaţia.

Mario Draghi dispune de o majoritate pentru a guverna, chiar fără 5 Stele, dar fostul şef al Băncii Centrale Europene a afirmat de repetate ori că nu va exista guvern fără ei. A ajuns la conducere la începutul lui 2021 pentru a constitui o coaliţie de „uniune naţională” care să poată depăşi urgenţa pandemică şi criza economică ce a urmat. Or, fără sprijinul M5S, el consideră că guvernul devine „politic” şi apreciază că nu a fost mandatat să conducă un cabinet de acest fel.

Altă problemă: decretul lege aflat în centrul crizei politice conţine şi o măsură pentru facilitarea construirii unui incinerator de gunoi la Roma, la care M5S se opune.

„Trebuie să răspundem nemulţumirii sociale în mod clar şi hotărât. Iresponsabilii, nu suntem noi, ci cei care nu dau un răspuns ţării”, a explicat Mariolina Castellone, şefa senatorilor M5S. „Astăzi nu vom participa la votul pe acest decret lege, deoarece nu împărtăşim niciuna din dispoziţiile sale”, cea privind incineratorul la Roma, „nici metoda” de adoptare, a adăugat ea.

M5S se opune incineratoarelor care, în opinia sa, sunt costisitoare, poluante şi nu îndeamnă populaţia la colectare selectivă. M5S cere şi instituirea unui salariu minim şi a unui venit cetăţenesc.

M5S „vrea să fie în centrul atenţiei”

Dar mişcarea are şi, chiar mai ales, gânduri ascunse electoraliste, potrivit analiştilor.

„M5S se prăbuşeşte în sondaje şi are nevoie să câştige vizibilitate (…). Vrea să fie în centrul atenţiei”, a explicat pentru AFP Lorenzo Codogno fost economist şef al Trezoreriei italiene şi profesor invitat la London School of Economics.

M5S, câştigătoare a ultimelor alegeri legislative, în 2018, cu 32% din voturi şi o majoritate relativă în Parlament, nu a încetat de atunci să scadă în intenţiile de vot, astăzi de 19% – 11%, şi mai mulţi dintre aleşii săi au părăsit-o de atunci.

O treime din deputaţii săi, circa 50, au făcut sciziune şi l-au urmat pe fostul şef al M5S, actualul ministru al afacerilor externe, Luigi Di Maio, şi-a creat recent propriul partid, Împreună pentru viitor (IPF).

Incertitudinea care domneşte asupra viitorului guvernului Draghi produce turbulenţe pe piaţă: Bursa din Milano scădea cu peste 3% joi după amiaza şi costul datoriei Italiei a reînceput să crească, semn al nervozităţii ambiante.

Traducere: Gabriela Sîrbu/gsarbu/fmatei