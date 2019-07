Digi24.ro a publicat stenograme de la ședința PSD care demonstrează că între Gabriela Firea și Viorică Dăncilă există tensiuni destul de puternice pe marginea acestui subiect.

Viorica Dăncilă: „Trebuie să stabilim dacă e candidatul din partidul nostru sau din alte partide. Am crescut în sondaje, dar dacă oamenii văd că nu știm ce avem de făcut nu e bine. Avem datoria ca aici să luăm niște decizii. Trebuie să ne hotărâm ce facem: susținem candidatura lui Călin Popescu Tăriceanu sau avem candidat și atunci poate ne susțin alții pe noi.

De aceea cred că astăzi trebuie să luăm o decizie. Nu este despre o persoană sau alta. Cred că trebuie să ne spunem toți punctul de vedere și să clarificăm.

Radu Moldovan: Cel mai periculos e să își piardă speranța cei care candidează la locale, dacă pierdem rău aceste alegeri.

Viorica Dăncilă: (Către Paul Stănescu): Paul, noi trebuie să luăm o decizie indiferent de sondaje, cum negociem. PSD, ne ducem în spate la Pro România, chiar dacă sunt la 4%?

Tăriceanu a spus clar că el merge cu sau fără PSD. Esențial este ca același lucru să-l facem noi, să ne hotărâm dacă mergem cu candidatul ALDE sau cu candidatul PSD.

Gabriela Firea: „Suntem colegi, sub nicio formă nu vreau să polemizăm, să fie o dispută între noi.

Dvs. sunteți cea care a spus prima că nu candidați. Ba chiar ați subliniat asta.

Ați spus că nu candidați după care ați spus că vă puneți la dispoziția partidului și nu excludeți. Trebuiau stabilite niște reguli, haideți să le respectăm. Și să nu ne plângem apoi că presa cere reacții. Această cenzură nu funcționează.

Consider că scorul de la europarlamentare e un accident. Sper să facem tot ce ține de noi să schimbăm acest accident.

Sunt puțin surprinsă neplăcut de faptul că avem relații reci cu partenerii noștri de guvernare. Este o prăpastie între noi, pentru că nu am discutat cu ALDE despre prezidențiabil. Eu nu cred că domnul Tăriceanu este un om absurd, eu cred că declarația lui de aseară vine tocmai pentru că noi am amânat o decizie, că am tărăgănat, că venim ultimii cu un candidat. S-a creat o prăpastie discutăm cu partenerii noștri prin intermediul televizorului.

Eu sunt convinsă că vom ieși cu o decizie rațională, să fie o decizie tranșantă, hotărâtă, să pornim de la ideea că suntem învingători. Noi parcă ne așteptăm deja că pierdem și părem demobilizați. Oamenii noștri sunt îngrijorați. Eu mi-aș dori un candidat din PSD, dar haideți să luăm o decizie.

Sondaje s-au făcut și în anii trecuți, știm foarte bine cum stăm, haideți să luăm o decizie. Toți ne spun că nu vrem să luăm taurul de coarne. Sau poate, nu știu, deciziile nu se iau în CEX.

Viorica Dăncilă: Deciziile nu se iau în altă parte! Nu am luat nicio decizie fără să discut în CEX. Alaltăieri am discutat cu partenerii de la ALDE. Draga mea, am spus acest lucru pentru că rezultatele trebuie decontate, eu le decontez. Dacă vor fi rezultate slabe, eu le decontez.

Gabriela Firea: Ori nu ascultați, ori vă faceți că nu auziți.

Viorica Dăncilă: Nu pot să spun că nu îmi asum mandatul pe care îl vor colegii. (Gabriela Firea îi reproșează că îi creează probleme) Nu, nu creez probleme. (Schimb de replici simultane între Gabriela Firea și Viorica Dăncilă)

Viorica Dăncilă: Ați avut ceva de reproșat și fostului președinte și aveți ceva de reproșat și actualului președinte.

Gabriela Firea: Văd că nu vreți să avem un schimb de replici constructiv și pozitiv. Nu mă mai certați că nu asta e soluția.

Marcel Ciolacu: Ar fi trist ca pentru prima dată în istoria României în turul doi să nu fie candidatul PSD.

