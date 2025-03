Social Prezență inedită la „EuRo Manifest”. A fost sociabil cu toată lumea







Un robot umanoid, având o înălțime de 120 de centimetri, a stârnit entuziasm la mitingul pro-european „EuRo Manifest”, care a avut loc sâmbătă seara în Piața Victoriei din București.

Deși apariția sa neobișnuită a surprins mulți, uimirea a fost rapid depășită. Robotul a interacționat cu participanții, plimbându-se printre ei, dându-le mâna și pozând pentru selfie-uri.

„Bărbatul, cu vârsta de 31 de ani, a precizat faptul că nu a participat la adunarea publică și a venit în Piața Victoriei pentru a face reclamă unei firme al cărei nume era inscripționat pe tricoul afișat de robot. Menționăm faptul că nu a fost constatată nicio încălcare a cadrului legal în vigoare, motiv pentru care nu au fost aplicate măsuri coercitive”, a transmis Jandarmeria.

Prezența robotului în Piața Victoriei a stârnit reacții pe rețelele sociale: „A venit și Georgescu la protest” sau „Nu mă așteptam la asta! Oare e mai ieftină reclama de acest tip sau se optează pentru extravaganță?”, a comentat o utilizatoare.

Altcineva a adăugat: „Se pare că cel mai complicat este să facă mișcări fine (să dea mâna, adică). Pe cealaltă parte a pieței nu era la fel de amuzant, fără întâlniri cu cyborgi.”

Bărbatul care controla robotul a oferit un răspuns: „Nu știu, frate, eu doar am fost acolo cu roboțelul gingaș. Am alt video în care s-a luat puțin de mine. De înțeles, ne-am înțeles, și într-un an, doi o să conviețuim cu noile specii apărute”.

Miting „EuRo Manifest”, în toate orașele mari din țară

Amintim că sâmbătă, la ora 17:00, în Piaţa Victoriei din Capitală, s-a desfășurat mitingul „EuRo Manifest”. Cu această ocazie, a fost citit Manifestul pentru Europa, un document sprijinit de peste 40 de organizații civice din țară și din diaspora, precum și de mii de persoane din diverse domenii de activitate.

Mitinguri „EuRo Manifest” au avut loc și în Timişoara, Oradea, Braşov, Bruxelles, Londra, Dublin, iar duminică va fi şi în Cluj-Napoca. Organizatorii au anunțat că nu a fost un protest, ci o manifestare paşnică de solidaritate pentru valorile europene.