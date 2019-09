Previziuni sumbre pentru moneda națională. Conform celui mai recent raport al băncii americane Goldman Sachs, până la finele anului curent, euro ar putea atinge valoarea de 4,8 lei/euro, iar în următoarele 12 luni, moneda europeană va putea atinge valoarea de 5 lei.

Printre factorii care ar putea duce la această creștere se numără agravarea deficitului de cont curent, riscurile fiscale și politice, dar și creșterea accelerată a salariilor.

„Dezechilibrele interne și externe ale României s-au amplificat semnificativ în ultimii ani și expun economia riscului unei ajustări dureroase. Economia are rate de creștere mai ridicate decât potențialul, costurile cu forța de muncă urcă cu o rată anuală de 15%, iar deficitul de cont curent a crescut la 5-6% din PIB. S-au intensificat și riscurile fiscale și politice. În pofida creșterii economice solide din ultimii ani și în contextul semnelor de supraîncălzire, Guvernul a respectat cu dificultate limita maximă de 3% acceptată în UE în privința deficitului bugetar. (…) BNR operează un curs cu flotare controlată în cazul leului, dar, având în vedere deteriorarea fundamentelor economice și declinul competitivității cauzat de creșterea rapidă a salariilor, ne așteptăm că va dori să permită o depreciere a monedei în timp”, punctează analiștii Goldman Sachs într-un raport.

Isărescu susține că dacă Executivul nu ia măsuri, ar putea fi nevoie de o depreciere controlată a leului.

„Dacă noi am interveni pe piața valutară, ca să păstrăm o stabilitate relativă a cursului, cu o depreciere controlată… De ce depreciere controlată? Păi avem deficit de cont curent, deficit comercial, nu se micșorează. Am vrea cu toți să fie micșorat prin politici structurale, printr-o politică fiscală mai strânsă. Deficitul extern este egal cu deficitul bugetar plus deficitul sectorului privat. Avem 4-5 deficit extern, 3% deficit guvernamental, plus 1,5-2% deficitul sectorului neguvernamental”, explică Isărescu.

