Prețurile pentru renovarea locuințelor au sărit în aer. Românii, îngroziți de cât au ajuns să ceară „meșterii”

Renovarea locuințelor în România a devenit o provocare din ce în ce mai costisitoare în ultimii ani. Prețurile au înregistrat creșteri semnificative, afectând profund bugetele familiilor și planurile acestora de îmbunătățire a locuințelor. Recent, fenomenul a generat discuții aprinse.

Prețurile cresc vertiginos în România, iar piața imobiliară înregistrează majorări semnificative în marile orașe. Constructorii și meseriașii din domeniul construcțiilor sunt cei care beneficiază cel mai mult de această situație, având de câștigat din cererea mare. Aceștia cer sume considerabile chiar și pentru renovarea apartamentelor mici.

Prețurile materialelor de construcții și costurile pentru manoperă par să nu aibă limite în România, iar responsabilitatea poate fi atribuită și oamenilor, care sunt gata să facă sacrificii și să plătească sume tot mai mari pentru chiar și cele mai simple renovări.

Astfel, s-a ajuns în punctul în care renovarea unui apartament cu două camere în București, Cluj-Napoca sau alte orașe importante poate să echivaleze cu prețul unei case sau al unui apartament în alte localități. Această realitate o întâlnesc zilnic numeroși români, iar acum a fost rândul Ionelei să se confrunte cu această situație după ce a cerut informații pe grupul de Facebook Idei Amenajări despre costurile renovării unei locuințe, informează adevărul.ro.

„Aveți idee cât mai costă de renovat de la zero un apartament de două camere (suprafața totală de 67 mp) și dacă eventual ați transformat un apartament din 2 camere într-un apartament cu 3 camere”, a fost postarea ei.

Cât au ajuns să plătească românii

Răspunsurile, cel puțin unele dintre ele, au surprins-o în mod extrem, având în vedere că mulți vehiculează prețuri absolut exorbitante.

„Fără mână de lucru și centrală ne-a costat în jur de 28.000 de euro acum trei luni (și o parte din electrocasnice + mobilă + decorațiuni)”, i-a răspuns o altă doamnă. „L-ați reconstruit?”, a intervenit un internaut surprins, la care doamna i-a răspuns: „Era bine, dar nu. Dacă îți dorești ceva de calitate cam atât costă. Nu renovezi din 5 în 5 ani. Dar na, noi suntem români. Ne pricepem să cârpim.”

Discuția era deja în plină desfășurare și în scurt timp s-au alăturat și alții. "Așa am crezut și eu că sunt exagerate aceste prețuri, dar din păcate nu. Fără mâna de lucru și fără centrală, renovarea unui apartament cu două camere, suprafață de 48 mp, ne-a costat 20.000 euro. (Ne-a mai rămas de făcut balconul, dar nu ne-au mai ajuns banii). Nu am optat pentru cele mai scumpe produse, am ales cele de calitate medie și tot ne-a costat atât. În plus, am căutat oferte", a scris cineva.

Alții au contrazis informațiile.

„Dacă doar materialele au costat 28.000 de euro, fără centrală, cu tot cu mâna de lucru bănuiesc că a sărit de 40.000 de euro. Eu construiesc de la 0 casă, fără să mă zgârcesc, dar nici cu fițe, nu m-a costat 40.000 de euro interiorul. Nici cu tot cu mobilier nu mă duce atât. Și vorbim de 170mp locuibili”, a spus un internaut. Și tot el a revenit, după ce alții l-au contrazis și i-au spus că folosește materiale de calitate slabă.

„Eu vorbesc de casa mea, iar toate materialele sunt de cea mai buna calitate, doar că nu sunt de cel mai scump preț. 28.000 de euro doar materialele pentru un apartament este foarte mult. Asta înseamnă finisaje de fițe, nu neapărat de bună calitate. Nu mai confundați prețurile mari cu o calitate bună. Nu e nevoie să plătim mult pe materiale bune. Decât dacă vrem fițe si opulență”, a adăugat el.

A devenit imediat ținta ironiilor. „Eu vorbesc de un apartament de 60mp. Domnul vorbește ca mulți oameni pe care i-am întâlnit…și care au ,,investit” în pereți, tavane și după au picat pe ei”, a scris o doamnă. „Mare adevăr. Noi în 86mp am investit 40.000 de euro”, i-a dat dreptate altă doamnă.

Cum poate fi mai accesibilă renovarea locuințelor

A fost rândul internautului care a contestat prețurile mari să intervină din nou. „Oameni buni, voi vorbiți de o renovare de apartament. Eu de construcție nouă. Pe mine mă costă maxim 30.000 de euro materialele la 170mp. Și vorbim de travertin nu de gresie, fie ea și placă mare (nu înseamnă că dacă e scumpă e mai bună că altfel de ceramică), de încălzire în pardoseală (executată corect, după proiect, nu după ureche), de instalație electrică Gewis și aparataj (întrerupătoare, prize) Schneider. Eu știu că există și aparataj cu touch, figuri, dar nu, doar pentru că e de 3 ori mai scump nu este și mai bun. Din contră”, a scris el.

„Așa că nu-mi spuneți voi că se dărâmă pereții pe mine, că știu foarte bune ce vorbesc. Când cumperi fițe plătești pe măsură. Am 500mp de pereți și tavane îmbrăcate în rigips. Nu-mi spuneți mie că ați dat 28.000€ pe materiale fără să cumpărați bășini. Vindeți castraveți în altă parte, nu grădinarului”, a mai adăugat acesta despre renovarea locuințelor.