Prețurile din supermarketurile grecești, în comparație cu cele din România, Franța, Italia și Germania

Prețurile coșului obişnuit de produse pentru gospodărie din supermarketurile grecești sunt mai mici decât în ​​Franța, Anglia, Italia, Spania, Portugalia, Germania, România.

Această concluzie a reieșit din raportul realizat în mod regulat de Institutul de Cercetare a Comerţului Retail de Bunuri de Consum (IELKA) în urma unei cercetări bazate pe datele din platformele de comparare a prețurilor din fiecare țară, dar și a prețurilor din lanțurile de supermarketuri, pentru un coș tipic de produse pentru gospodărie achiziţionate din comerțul organizat de alimente cu amănuntul (supermarket) în martie 2024 în Grecia și, respectiv, în Franța, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Germania și România. De notat că s-a făcut o comparaţie a prețurilor cu și fără valoarea TVA, care diferă de la țară la ţară.

Prețurile pentru 43 de categorii de produse

Pentru această analiză, au fost comparate prețurile pentru un total de 43 de categorii de produse:

- 20 de subcategorii de produse care alcătuiesc un coș de cumpărături tipic, așa cum acest coş a fost configurat pe baza studiului realizat în mod regulat din 2012 până în prezent.

- 18 subcategorii de produse incluse în coșul casnic începând cu 11/2022.

- 5 subcategorii de produse incluse în coşul casnic începând cu 3/2023.

Aceste subcategorii de produse sunt examinate dintr-un eșantion semnificativ de peste 6.000 de prețuri și 40 de lanțuri de supermarketuri diferite din cele opt țări pentru a calcula prețurile medii, cu luarea de eşantioane de preţ din site-uri credibile de comparare a prețurilor din Grecia și din străinătate, dar și din lanțurile de supermarketuri. Datele includ atât prețurile produselor la ofertă, cât și produsele cu etichetă de marcă proprie din fiecare țară. Se precizează că prețurile se referă doar la rețele de supermarketuri și nu la alte puncte de vânzare.

Prețuri mai ieftine în Grecia

Compararea prețurilor medii ale coșurilor arată că toate cele cinci țări au un coș mediu semnificativ mai scump decât Grecia, şi anume cu 24% în Germania, cu 20% în Franța, cu 25% în Marea Britanie, cu 16% în Italia, cu 7% în Portugalia, în timp ce Spania și România sunt destul de aproape de Grecia, dar mai scumpe cu 5% şi respectiv 1%.

Imaginea rezultatelor se schimbă semnificativ atunci când este eliminat TVA-ul aferent fiecărei ţări. Compararea coșurilor în acest caz arată că toate cele șase țări au un coș mediu mai scump decât Grecia, şi anume Germania cu 31%, Franța cu 28%, Regatul Unit cu 33%, Italia cu 24%, Spania cu 12%, Portugalia cu 10% și România cu 6%. Acesta este rezultatul diferenţelor generate de cotele reduse de TVA din fiecare ţară (este vorba de TVA-ul pentru alimente și băuturi).

Cota de TVA

În Grecia, cota de TVA este de 13%. Această cotă de TVA este semnificativ mai mare decât în Marea Britanie (0% sau 5%) și Franța (10% și 5,5%), Spania (10% și 4%), Portugalia (13% și 6%), Italia (5% și 4%), Germania (7%) și România (9%), dar și decât în majoritatea țărilor din UE. Principala diferență este dată de produsele care sunt supuse cotei ridicate de TVA, care în Grecia este 24%. De notat că impactul accizelor (de exemplu, la cafea) nu poate fi calculat conform datelor de mai sus.

Concret, coşul produselor de bază a fost evaluat în Grecia la 160,33 euro cu TVA şi 138,86 euro fără TVA, în România la 161.28 euro cu TVA şi 146,69 euro fără TVA, în Spania la 167,78 euro cu TVA şi 155,14 euro fără TVA, Portugalia 171,38 euro cu TVA şi 152,01 euro fără TVA, în Italia 186,64 euro cu TVA şi 172,58 euro fără TVA, în Franţa 192,30 euro cu TVA şi 177,17 euro fără TVA, Germania 199,20 euro cu TVA şi 181,76 euro fără TVA şi în Marea Britanie 199,98 euro cu TVA şi 185.29 euro fără TVA.

Cum sunt menținute prețurile sub control

Concluzia generală a studiului este că în Grecia comerțul retail organizat (supermarketurile) oferă consumatorilor greci acces la produse pentru coșul lor obişnuit la prețuri în medie mai mici, acesta fiind rezultatul efortului organizat al furnizorilor și comercianților cu amănuntul de a ţine prețurile sub control în ultimii ani.

Această tendință, cu fluctuații minore, a fost constantă în ultimii 12 ani în care IELKA a efectuat acest studiu. Comparația prețurilor de-a lungul timpului cu cele din străinătate arată că în ultimii ani Grecia a avut în mod constant un coș mai ieftin decât țările comparate, cu unele fluctuații care nu modifică însă concluzia generală a analizei.

Factorii care ar trebui luați în considerare

De notat că, pe lângă TVA, factorii care ar trebui luați în considerare la compararea prețurilor între diferite țări sunt:

- Nivelul fiscalităţii din fiecare țară

- Obiceiurile de consum din fiecare țară (de exemplu, tendința spre produse ambalate sau neambalate, produse sub marcă proprie etc.)

- Dezastre naturale datorate schimbărilor climatice

- Distanța la care se află țara față de centrele de producție din Europa Centrală și costurile aferente

- Costul energiei

- Costul combustibilului și al transporturilor în general

- Complexitatea configuraţiei geografice a fiecărei țări (de exemplu, rețeaua de drumuri, insule etc.)

- Dimensiunea pieței, puterea de cumpărare și economiile de scară aferente în achiziția de produse

- Balanța export-import în raport cu alimentele și materiile prime de producere a acestora

- Diferitele costuri de producție (energie, materii prime, costuri salariale, costuri financiare, birocrație)

- Productivitatea industriei și a comerțului cu amănuntul în fiecare țară

- Sezonalitatea cererii și ofertei (de exemplu, datorită turismului sau condițiilor meteorologice)

- Costul salarial - costul muncii.

Criteriile de selectare a produselor din coș

Datele privind prețurile sunt calculate din centralizatoare bine-cunoscute de prețuri din țările cuprinse în studiu, iar pentru Grecia pe baza datelor primare cu privire la prețurile din marile lanțuri de supermarketuri.

Criteriile de selectare a produselor din coș au fost o combinație între coşurile similare utilizate în evaluările din străinătate şi datele legate de prețurile la produsele comune disponibile în țările cuprinse în studiu. La fiecare evaluare nouă este reactualizat eșantionul codurilor luate în calcul și, în funcție de disponibilitate, sunt selectate cantități diferite de produse.

Datele provin de la următoarele lanțuri de supermarketuri: − Grecia: Sklavenitis, AB, My Market, Masoutis, Market In − Marea Britanie: Morrisons, ASDA, Sainsbury's, Coop, Ocado, TESCO − Spania: Carrefour, Marcadona, Caprabo, Condis, Dia , Eroski, SoySuper, Alcampo − Italia: CosiComodo, emiDrive, Pim Spesa, Agora, Everli, HeyConad, easyCoop − Portugalia: Continente, Minipreco, Auchan, Spar − Franța: Monoprix Plus, Carrefour, Super U, Auchan, Aldi − Germania: Rewe, Kaufland, Netto, Tukwila − România: Kaufland, Tommy, Spar, Konzum. (Traducerea-Rador)