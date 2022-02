Prețurile continuă să fie în creștere. Alimentele au ajuns la cote inimaginabile: ”Va fi tot mai rău”

În plus, potrivit datelor de la IRI, o firmă de cercetare de piață cu sediul în Chicago, prețurile la carne, fructe de mare, legume, cereale și alte produse de bază de bucătărie au crescut cu 9% numai în 2021. „O parte a problemei, dincolo de costul materiilor prime, o reprezintă materialele de ambalare – 80% sunt produse în China”, a declarat Burt Flickinger, directorul general al Strategic Resource Group, pentru Yahoo Finance.

„Și asta se aplică sării și gustărilor, fursecurilor și biscuiților și până la băuturi. În acest context, prețurile sunt mai ridicate”, a continuat el. Flickinger a adăugat că prețurile în creștere observate pe culoarele magazinelor alimentare reflectă creșterea costurilor de producție. „În creșterea vânzărilor cu amănuntul, aproximativ 50% până la 60% din aceasta este inflație, nu creșterea vânzărilor de unități”, a menționat el.

„Așadar, suntem într-o criză a lanțului de aprovizionare și într-o criză a inflației, cea mai gravă pe care am văzut-o în ultimii 40 de ani, datând din 1982. Și vom continua să fie tot mai rău pentru soldul acestui an”, a avertizat el.

Creștere și pe piața de imobiliare

Sentimente similare au fost împărtășite de Kevin Cummins, economistul șef la Natwest Markets. „Factorii care au condus la creșterea inflației în 2021 se așteaptă să se disipeze doar treptat și vor continua să împingă inflația până în prima jumătate a anului 2022”, a spus el pentru MarketWatch.

Fără îndoială că presiunile inflaționiste au vizat și alte sectoare importante.

De exemplu, CNBC a raportat recent că o creștere a prețurilor la cherestea a adăugat aproape 19.000 de dolari la costul unei noi locuințe, exacerbând și mai mult piața imobiliară deja extrem de competitivă. „Acest lucru se adaugă atât la costul construirii unei noi case, cât și al remodelării uneia mai vechi”, a scris publicația de știri.

„De asemenea, a adăugat aproape 7.300 de dolari la costul unei noi case multifamiliale medii, ceea ce se traduce prin faptul că gospodăriile plătesc 67 de dolari pe lună mai mult pentru a închiria un apartament nou”, continuă raportul.

În plus, după cum a raportat recent National Public Radio, costurile chiriilor în Austin și Orlando au crescut cu aproximativ 30% sau mai mult anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de firma imobiliară Redfin. Anumite orașe din Florida, New York și New Jersey au fost, de asemenea, martorii unor creșteri deosebit de puternice ale prețurilor chiriilor, potrivit The National Interest.