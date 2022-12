Prețul unui pachet de țigări s-ar putea dubla în 2023. „Comisia Europeană vrea prețuri ca în vest cu salariile din est”

România a mai trecut printr-o experiență asemănătoare în 2009. Autoritățile au mărit, în acel an, acciza cu 50%. Rezultatul acestei măsuri a fost ca doar un an mai târziu piața neagră de tutun să se dezvolte foarte mult. În plus, contrabanda a devenit subiect prioritar pe agenda CSAT. În cazul în care acciza la țigări va crește de la 1,80 la 3,60 euro, prețul pachetelor de țigări din România sau Bulgaria se va apropia de cel din Occident.

Prețul unui pachet de țigări în Franța este de aproximativ 10 euro. Acest lucru înseamnă că un fumător va plăti 50 de lei pentru un pachet de țigări în 2023 față de 22-23 în acest moment. „Cu alte cuvinte, Bruxelles vrea prețuri ca în vest cu salariile din est”, a declarat Gilda Lazăr, directorul Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

România va cere Comisie Europene să țină cont de veniturile din țara noastră

Lazăr a continuat prin a spune că spera ca România să susțină, în timpul negocierilor din Comisia Europeană, că majorarea accizei trebuie să țină cont de salariile existente în țara noastră. Femeia a subliniat faptul că prețul țigaretelor din România, raportat la salariile existente, este mult mai mare față de țări precum Franța sau Germania. „Piața tutunului este inelastică, iar când taxele cresc brusc și fără corelare cu veniturile, fumătorii se orientează spre variantele mai ieftine, de contrabandă.” a mai spus aceasta.

Noua majorare ar urma să aibă loc în condițiile în care prețul unui pachet de țigări din România este ridicat dacă te raportezi la puterea de cumpărare. Datele Eurostat arată că în România puterea de cumpărare se situa în 2021 la 55,5% din media europeană. În 2022, lucrurile s-au înrăutățit. Un studiu al GFK arată că în acest an puterea de cumpărare a scăzut la 49%, sub jumătatea mediei europene. Un român își poate cumpăra din venitul zilnic cinci pachete de țigări. În același timp, un francez își va achiziționa șase, un polonez opt și un german 11 pachete, informează Mediaflux.ro.