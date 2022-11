Adolescenții au redus consumul de tutun în ultimii ani

Datele au descoperit că unul din nouă adolescenți din SUA consumau produse din tutun. Țigările electronice au fost cel mai des folosit produs în rândul adolescenților pentru al nouălea an consecutiv, potrivit studiului publicat în Raportul săptămânal privind morbiditatea și mortalitatea de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA.

Consumul de tutun a scăzut în rândul adolescenților

Sondajul a constatat că trabucurile sunt pe locul doi ca popularitate, 500.000 de persoane fiind raportate că au consumat acest produs din tutun. Aproape 31% dintre studenții chestionați au raportat că au folosit mai multe produse din tutun, pe care CDC le-a numit „deosebit de îngrijorătoare”, deoarece acestea au fost legate de dependența de nicotină.

Utilizarea produselor din tutun a fost la ordinea zilei în rândul studenților de culoare. Mai mult de 3% dintre studenții de culoare au raportat că fumează trabucuri, în timp ce 2,3% au raportat că fumează narghilea.

Fumatul de țigări în rândul tinerilor din SUA a scăzut în ultimele două decenii, deși CDC a avertizat împotriva comparării rezultatelor cu anii precedenți din cauza unei schimbări în metoda de colectare a datelor legate de pandemia de Covid-19. Studiul s-a bazat pe un sondaj național anual care a avut loc din ianuarie până în mai a acestui an, care a arătat că aproape 11,3% dintre toți studenții au folosit un produs din tutun în ultimele 30 de zile, potrivit Fox News.