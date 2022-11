Prețul unui homar la restaurantul fostului ginere al lui Traian Băsescu. Afacerea profitabilă a lui Bodo

Bodo de la Proconsul (54 de ani) este fostul ginere al lui Traian Băsescu. El a deschis restaurant cu specific grecesc în Capitală, numit ,,La Kostas”, dar doar bogații își permit să mănânce aici. Surpriza meniului sunt fructele de mare. Cu toate astea, clienții trebuie să scoată din buzunar sume uriașe pentru a gusta dintr-un homar.

Nu mai este un secret că aceste alimente sunt extrem de scumpe, dar la restaurantul lui Bodo, un homar ajunge să coste și 180 de lei. La un calcul exact, o porție de 100 de grame costă 45 de lei. Ceea ce înseamnă că pentru o porție de 300-400 de grame trebuie să scoți din buzunar suma de 135-180 ron.

Salatele costă între 19 -27 de lei, iar porțiile au între 200-350 de grame. La restaurantul ,,La Kostas”, ai opțiunea de a-ți comanda și aperitive reci, iar platourile costă între 26-43 de lei, în funcție de ce conține fiecare.

Bodo a dat lovitura în afaceri

În luna iunie a anului 2020, solistul trupei Proconsul a suferit un infarct și a făcut o schimbare în viața lui. El și soția lui au achiziționat o casă în Dobrești, Argeș și au închiriat fosta discotecă din sat. Aceasta a ajuns să fie un atelier de joacă pentru copii. Bodo câștigă sume mari de bani și din muzică, fiind solistul uneia dintre cele mai faimoase trupe din țară.

„Bucureşteni fiind, când am dat noi de gustul libertăţii, am decis să rămânem definitiv în Dobreşti-Argeş. Dar nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor, ci am decis să ieşim din casă şi să facem lucruri bune pentru comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Am închiriat fosta discotecă din sat şi am transformat-o în atelier de joacă.

Învăţăm copiii să fie adulţi responsabili. Învaţă să gătească, să dăruiască, să lege prietenii sănătoase, să fie altruişti, să-şi onoreze părinţii etc. Formăm caractere integre, acesta este motto-ul nostru. A fost Dumnezeu cu noi, că prea s-au legat toate”, declara soția lui Bodo în urmă cu mai mult timp, potrivit Cancan.