Prețul la benzină și motorină, 23 aprilie. În ce orașe se vând cei mai ieftin carburanți, înainte de Paște

Prețurile la benzină și motorină de azi, 23 aprilie. Acestea pot fi verificate și pe Monitorul Preţurilor. Înainte de Paște, s-a observat o ușoară scădere.

Prețurile carburanților în Capitală

LUKOIL: benzină standard – 7.63-7.67 lei/l, benzină premium – 7.81-8.37 lei/l, motorină standard – 8.58 – 8.66 lei/l, motorină premium – 8.84 – 8.87 lei/l

SOCAR: benzină standard – 7.69 lei/l, motorină standard – 8.54 lei/l

Prețurile carburanților în Cluj-Napoca

LUKOIL: benzină standard – 7.65 lei/l, benzină premium – 7.89-8.35 lei/l, motorină standard – 8.51 lei/l, motorină premium – 8.87 lei/l

SOCAR: benzină standard – 7.69 lei/l, benzină premium – 8.29 lei/l, motorină standard – 8.59 lei/l, motorină premium – 8.99 lei/l.

Prețurile carburanților în Timișoara

LUKOIL: benzină standard – 7.63-7.67 lei/l, benzină premium – 8.37 lei/l, motorină standard – 8.51 lei/l, motorină premium – 8.87 lei/l

SOCAR: benzină standard – 7.64-7.69 lei/l, benzină premium – 8.24 lei/l, motorină standard – 8.54-8.59 lei/l, motorină premium – 8.94 lei/l.

PETROM, OMV şi MOL nu au anunțat prețurile carburanților pe 23 aprilie.

Virgil Popescu, despre prețurile la carburanți

Românii au avut pate de prețuri uriașe la benzină și motorină, iar Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a venit cu explicația.

„Am spus și atunci că nu există motiv de creștere nejustificată. Discutăm de 11 lei, 12 lei, am spus că așa ceva nu este normal. De atunci, benzina a mai scăzut, este 7,6, sub 8 lei, deci nu există motive. Rolul ministerului este să se asigure că există stocuri de benzină, motorină pentru 90 de zile, așa cum scrie în legislația europeană de petrol. Am ieșit atunci să le spun oamenilor să nu mai asculte vorbe, în special „știri” din social media.

Au fost fake-news, a fost un război hibrid, într-un timp scurt o informație, care, până la urmă, nu avea o valoare de nivelul acelei benzinării Mol, care a crescut prețul și cu filmulețele postate, a reușit să devină viral. Acest lucru nu se putea face decât ajutat. Cred că a făcut parte dintr-un plan de război hibrid, o să ies ori de câte ori se pune problema. După criza carburanților a fost criza uleiului, în mod asemănător, aceeași rețetă, a dispărut uleiul din supermarketuri”, a transmis Virgil Popescu, conform Realitatea.net.