Marius Vecerdea, finul președintelui Klaus Iohannis, i-a luat pe toți prin surprindere după ce a anunțat că intenționeze să candideze pentru un loc la alegerile parlamentare.

CANDIDAT INDEPENDENT LA ALEGERILE PARLAMENTARE!

Sunt 4 ani (cât un mandat de parlamentar) de când am inițiat acțiuni în Instanțe pentru a produce jurisprudența necesară cu privire la Federațiile Sportive Naționale cu scopul îmbunătățirii în final a legii sportului, a legii educației și mai ales a legii care reglementează dreptul la libera asociere prevăzut de Constituția României și in general a mediului asociativ denumit și ONG.

Toate actiunile inițiate, începând cu cereri principale de judecată, proceduri intermediare prevăzute de codul de procedura civilă și terminând cu pledarea în fața judecătorilor inclusiv la Înalta Curte de Casație și Justiție, mi-au adus beneficiul bucuriei de a Învăța, o experiență imensă în domeniul juridic și mai ales interacțiunea cu specialiști în domeniu, dar cel mai important, m-au ajutat să înțeleg în cel mai direct mod posibil procesul legislativ prin care se nasc de fapt legile!

Toată aceasta experiență, împreună cu dorința mea foarte puternică de a participa necondiționat la procesul de reformare a componenței Parlamentului României și nu în ultimul rând la creșterea gradului de corelare a legilor la necesitățile și interesele cetățenilor și nu a unor grupe de interese obscure, m-a determinat în final să candidez la alegerile parlamentare din acest an, în cadrul circumscripției electorale a Județului Sibiu!

Deși am crescut si sunt un fervent apărător al principiilor liberale, deși am votat de fiecare dată cu PNL încă din 1992 la primele alegeri la care am avut drept de vot, nu am găsit disponibilitate din partea PNL Sibiu pentru o comunicare în acest sens, și nici nu am considerat potrivit cadrul în care se fac dezbateri și se iau decizii în cadrul acestei filiale PNL din Sibiu, astfel am decis să candidez independent pentru o reprezentare directă a oamenilor din Sibiu în cadrul Autorității publice centrale care formează puterea legislativă.

Ca atare, am marea rugăminte să mă sprijiniți pentru primul pas în acest demers: semnarea listelor de sustinere din partea tuturor sibienilor cu domiciliul pe raza județului Sibiu!

Iată link către listele cu semnături de sustinere. Vă rog să mă anunțați când aveți liste complete cu semnături în original.