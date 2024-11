Președintele PSD promite continuarea investițiilor în Banat. Ciolacu: Firmele românești, prioritate strategică

Premierul Marcel Ciolacu a reafirmat, la Gala „Topul Firmelor” din Timiș, angajamentul Guvernului României de a susține antreprenorii și a anunțat măsuri care asigură un climat economic stabil. Printre acestea, el a reiterat că în 2025 nu vor fi majorate taxele și că Guvernul va continua să investească semnificativ în economia națională, inclusiv în proiecte strategice din județul Timiș. Această abordare guvernamentală vizează stimularea unui ecosistem solid de afaceri, bazat pe investiții publice și private.

Prezent la eveniment, Premierul Marcel Ciolacu a reconfirmat importanța județului Timiș în dezvoltarea și creșterea economiei României.

Județul Timiș, cu o contribuție de 10% la exporturile naționale, a fost subliniat ca o prioritate strategică în viziunea Guvernului.

Vin cu plăcere tot timpul în județul Timiș nu doar pentru că îmi place locul și îmi plac mult oamneii de aici. Vin și pentru că este o zonp cu o importanță strategică pentru economia României. În ultimul an, Guvernul a demarat investiții mari în această regiune, recunoscând contribuția majoră a județului Timiș la bugetul de stat și dreptul său la dezvoltare. Am adus investiții în Timiș pentru că am înțeles că acest județ merită și are nevoie de sprijin pentru a-și continua creșterea economică”, a declarat Ciolacu.