Președintele Adunării Naționale a Franței, implicat în orgii sado-masochiste cu minore! Iată ce secrete murdare ascund politicienii!

Vi se pare, câteodată, că politicienii iau decizii cu totul neașteptate, împotriva interesului public sau, și mai ciudat, chiar împotriva propriilor interese. O posibilă explicație a acestor acțiuni este faptul că cineva îi are la mână și îi amenință că, dacă nu fac ce li se ordonă, vor suporta consecințele.





Și nu e vorba neapărat de faptul că au luat mită sau au făcut tot felul de abuzuri, ci de secrete întunecate care-i leagă pe cei care le comit mai puternic decât orice jurământ. Puține dintre aceste taine ies la iveală. Nici astăzi nu se știe exact, de pildă, cine au fost complicii pedofilului și ucigașului belgian Marc Dutroux și ce se întâmpla cu adevărat în casa acestuia. Povestea pe care v-o spun astăzi ne arată, însă, cu lux de amănunte până unde pot ajunge acești politicieni pe care beșia puterii îi face să se simte nu numai imuni în fața legilor, ci și deasupra binelui și a răului. În 1959, scurt timp după ce generalul de Gaulle s-a instalat pentru a doua oară la Elysee, prin redacțiile pariziene a început să circule un zvon ciudat. Până la urmă, ziarul Le Monde publică, pe 10 ianuarie 1959, câteva rânduri despre niște spectacole erotice private oferite de mai multe fete în fața unui public excluvist. Un tânăr de 34 de ani era acuzat că le-ar fi convins pe adolescente, cele mai multe minore, să participe, promițându-le că vor avea o carieră artistică fulminantă. E o adevărată bombă pentru ziariști, care caută cu disperare să afle cât mai multe detalii- cine erau bărbații care participau la așa-zisele spectacole și, mai ales, ce se întâmpla cu adevărat acolo? Prima lovitură de teatru este prezența pe lista suspecților a lui André Le Troquer, eminența politică a regimului care tocmai fusese măturat de la putere de revenirea lui de Gaulle. Șocul e uriaș pentru toată lumea. În momentul izbucnirii scandalului, André Le Troquer are deja 73 de ani. E privit ca un erou. În calitate de mare mutilat de război (pierduse o mână în prima conflagrație mondială) e decorat cu Crucea de Război. În ciuda handicapului fizic, nici în al doilea război mondial nu stă deoparte. Eliberarea Parisului de naziști, de altfel, l-a prins în apropierea generalului de Gaulle. După război, Le Troquer are o carieră politică spectacukoasă- ministru de Interne și, apoi, al apărării, el ajunge chiar președinte al Adunării Naționale. Ancheta polițienească merge repede și lucrurile încep să se lege. De după gratii, falsul politist care racola fetele mărturisește că unele dintre petrecerile deșănțate aveau loc în Pavilionul Butard, o luxoasă cabană de vânătoare pusă la dispoziția Președintelui Adunării Naționale. Politicianul neagă categoric orice implicare în această poveste soedidă, dar informații vin din toate părțile. Ies la iveală lucruri incredibile. André Le Troquer și o duzină de alți bărbați în vârstă și bogați (patroni de magazine sau restaurante și polițiști) participau frecvent la aceste întâlniri depravate . Fetele, majoritatea minore, erau aduse de Pierre Sorlut,. El era cel care le propunea să se întâlnească cu oameni în vârstă care, datorită relațiilor lor, le pot influența cariera artistică. Petrecerile, la care tinerele erau amețite cu alcool si marijuana, erau de fapt niște orgii. Nu era neglijată însă nici partea artistică. Coregrafia numerelor de striptease era concepută de prietena lui Le Troquer o fostă actriță. Procesul a stabilit tot ce se petrecea la aceste petreceri – de la actele sexuale în toate variantele imaginabile de cupluri sau grupuri, până la actele de sado-masochism. Cu toate astea, verdictul dat pe 10 iunie 1960 a adus pedepse minore cu închisoarea pentru cei 23 de inculpați și amenzi până la 1200 de franci. André le Troquer, în vârstă 74 de ani, fostul președinte al Adunării Naționale, a scăpat practic fără nicio zi de închisoare. Judecătorii au ținut seama de serviciile pe care le adusese Franței în zole foarte grele, dar, poate și de faptul că a negat până la sfârșit toate acuzațiile. „Nici doamna Pinaïeff, nici eu nu am fost implicați în acte care implică persoanele aduse aici în fața justiției. Nu am participat la nici una dintre întâlnirile lor, nu am mers niciodată acasă la ele și nu le-am primit în casa noastră. Nu au existat niciodata balete, în nici un caz nu am vazut nimic. (...) Nu putem lua în serios afirmațiile acestor fete perverse și dezgustătoare. Deci am dreptul să întreb: de ce sunt aici? Pot spune, fără teamă, că nimeni nu ar fi vorbit despre o chestiune de acest fel, dacă numele unui politician nu ar fi fost pronunțat în mod nejustificat. Eu sunt o țintă pentru că am apărat cu obstinație legalitatea republicană", a declarat Troquer în fața magistraților, lăsând să se înțeleagă că de Gaulle este de vină pentru tot scandalul în care a fost târât.

