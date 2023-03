Președintele Consiliului European, Charles Michel: „UE va fi mai sigură dacă România ar intra în spaţiul Schengen”

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat, luni, la Bucureşti: „Trebuie să luăm o decizie cât mai rapidă privind aderarea României la spaţiul Schengen”, a afirmat Charles Michel, la Palatul Cotroceni, după întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis.

Charles Michel: „UE va fi mai sigură dacă România ar intra în spaţiul Schengen”

„Este clar pentru mine că România a îndeplinit toate obligaţiile necesare pentru a adera şi sper că se va găsi o soluţie posibilă şi o să fac tot ce pot eu pentru a obţine această decizie cât mai curând. Este un obiectiv comun al nostru în 2023. O să continuăm să lucrăm împreună.

Eu înţeleg această dezamăgire a cetăţenilor. Aş vrea să pot să spun oamenilor din România că există şi sprijin la nivel european ca România să adere la spaţiul Schengen cât mai curând posibil”, a arătat oficialul european.

Charles Michel a spus că migraţia este o provocare la nivelul UE: „Vă puteţi baza pe mine, pe preşedintele dumneavoastră, toţi oamenii din România ar trebui să ştie că eu o să fac tot posibilul. Libera circulaţie este ceva fundamental la nivelul UE”, a mai subliniat preşedintele Consiliului European.

Klaus Iohannis, despre aderarea României la Schengen

Nu există nici „o asumare concretă” pentru o dată certă de aderare a României la spațiul Schengen, pentru că negocierile sunt „foarte complicate”, a declarat președintele Klaus Iohannis într-o conferință de presă comună cu președintele Consiliului European, Charles Michel.

„Pentru noi, în continuare, aderarea la Schengen e un obiectiv național și rămânem foarte implicați. Este un proces complicat de negociere fiindcă, în mod paradoxal, noi nu trebuie să dovedim că suntem pregătiți, toată lumea a acceptat că România este pregătită, îndeplinește absolut toate condițiile. Avem însă o opoziție din partea Austriei care nu este legată de România, este legată de migrație, de felul în care în Europa este tratat spațiul Schengen și frontierele Shengen.

Asta face întreaga negociere foarte complicată, fiindcă noi nu trebuie să dovedim nimic, toată lumea a înțeles că suntem pregătiți, însă avem o situație generată de migrație la nivel mondial și european unde noi putem să intervenim, cât se poate. Noi putem să gestionăm migrația care ar veni prin zona noastră și o facem foarte bine”, a mai spus preşedintele României.

Iohannis: Faptul că pe 8 decembrie nu s-a reușit un vot e o palmă dată Uniunii Europene

Klaus Ionannis a mai subliniat faptul că nu există nicio asumare concretă a vreunei date din iunie sau din octombrie: „De aceea am negociat cu Comisia Europeană un proiect pilot la granița dintre România și Serbia pentru a arăta cum se poate administra eficient acest proces și, astăzi, președintele Charles Michel va vizita o unitate a Inspectoratului poliției de frontieră pentru a vedea cât de bine suntem pregătiți tehnic. În aceste condiții, continuă toate negocierile, am reușit să organizăm un întreg summit dedicat chestiunii migrației. Nu există nicio asumare concretă a vreunei date din iunie sau din octombrie, însă ambiția mea e să finalizăm acest proces în cursul acestui an, cu succes pentru România, în varianta cea mai bună și pentru Bulgaria.

Nouă ne convine cel mai mult să intrăm împreună în spațiul Schengen. Este o problemă a UE să rezolvăm această chestiune. Schengen e o emblemă a UE. Faptul că pe 8 decembrie nu s-a reușit un vot e o palmă dată Uniunii Europene și aspirațiilor de liberă mișcare a cetățenilor europeni. Această problemă trebuie rezolvată cu cât mai repede, cu atât mai bine dacă vrem ca cetățenii noștri să creadă în continuare că UE e un spațiu nu doar al pieței unice, ci și al libertății de mișcare” a precizat Klaus Iohannis, potrivit presidency.ro