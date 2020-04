Dorel Săndesc a declarat la Europa FM că, pentru o perioadă de trei luni de criză, medicii din ATI au nevoie de 25 de milioane de echipamente de protecție.

„Pe un pat, pe un pacient, câte se schimbă, e un medic, e o asistentă care schimbă la 4 ore echipamentul. Așa am calculat și am ajuns la numărul de cinci milioane și jumătate de combinezoane impermeabile, halate chirurgicale, halate de unică folosință, măști cu protecție înaltă. Cinci milioane din fiecare. Adică 25 de milioane de echipamente.

La ATI, noi suntem în total acum undeva la 2000 de medici pe ATI, iar aceste echipamente sunt pentru 3 luni,” a declarat Dorel Săndesc la EuropaFM.

Dorel Săndesc a mai punctat că a ajuns la această cifră în urma unei statistici complexe.

„Noi am făcut necesarul, noi am făcut o statistic exactă, , cât echipament avem, câtă aparatură avem nevoie. Am făcut o statistică, câte paturi avem, câte mai trebuie dotate și astfel am pus și o proiecție bugetară” a mai explicat Dorel Săndesc.